Victor Polster bekroond in Stockholm voor zijn hoofdrol in ‘Girl’ KD

16 november 2018

21u09

Bron: VAF 0 Film Victor Polster is vanavond uitgeroepen tot Beste Acteur op het Stockholm International Film Festival. Het is niet de eerste keer dat de jonge hoofdrolspeler uit Lukas Dhonts speelfilmdebuut ‘Girl’ in de prijzen valt. In Cannes mocht de 16-jarige acteur en danser al de prijs voor Beste Acteerprestatie in de ‘Un Certain Regard’-sectie in ontvangst nemen. Polster is ook genomineerd voor de European Film Award voor Beste Acteur.

Girl was een van de hoogtepunten van het afgelopen Festival van Cannes, waar de film in wereldpremière ging in de ‘Un Certain Regard’-sectie. Na een uitzonderlijk goede ontvangst door pers en publiek mocht de film er naar huis met vier prijzen waaronder de Caméra d’Or voor het beste speelfilmdebuut. Sindsdien volgden tientallen selecties voor grote internationale festivals, zoals Karlovy Vary, Toronto, San Sebastián en Zürich, en een twintigtal filmprijzen waaronder de Sutherland Trophy op het BFI London Film Festival en de Golden Eye Award op het Zürich Film Festival. Naast Cannes werd Victor Polster ook op het Odessa International Film Festival bekroond met de Prijs voor Beste Acteerprestatie.

Bij ons opende ‘Girl’ in oktober het Film Fest Gent, waarna de film op 17 oktober door Lumière in de zalen werd gebracht. In Frankrijk, waar Diaphana Distribution de film sinds 10 oktober verdeelt, brak ‘Girl’ alle records voor een Vlaamse film. Ruim vijf weken weken na de release hebben meer dan 300.000 Fransen de film gezien.

Eind augustus werd bekendgemaakt dat ‘Girl’ als officiële Belgische Oscarinzending binnenkort een gooi mag doen naar de Academy Award voor Beste Niet-Engelstalige Film. De awardcampagne in Hollywood is momenteel volop aan de gang. In januari weten we of de film bij de genomineerden is.

‘Girl’ maakt op 15 december kans op drie European Film Awards: naast een nominatie voor Beste Acteur voor Victor Polster is de film ook genomineerd voor de Prijs voor Beste Film en voor de Discovery Award voor het beste speelfilmdebuut.