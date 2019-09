Vic De Wachter kruipt in de huid van de Kerstman in nieuwe Sinterklaasfilm KDL

17 september 2019

10u50

Wie binnenkort naar de nieuwe Sinterklaasfilm gaat kijken, zal niet één, maar twee wit-bebaarde mannen in een rood gewaad aan het werk zien. In 'Waar is het grote boek van Sinterklaas?' krijgt de Kerstman namelijk ook een grote rol. Niemand minder dan Vic De Wachter (68) zal de rol op zich nemen.

‘Waar is het grote boek van Sinterklaas?’ vindt Guus Blik, de eigenaar van de grootste speelgoedfabriek van het land, het belachelijk dat Sinterklaas speelgoed ‘gratis weggeeft’ aan de kinderen. Hij steelt het boek van Sinterklaas en hierdoor dreigt pakjesavond in het water te vallen. Ten einde raad vraagt Sinterklaas aan de Kerstman of hij zijn boek mag lenen, maar dan blijkt dat Guus ook op de Noordpool heeft toegeslagen. Lukt het Sinterklaas om samen met de Kerstman beide feestdagen te redden?

Vic De Wachter zal de rol van de Kerstman voor zijn rekening nemen. Maar opmerkelijk is dat zo goed als het hele gezin van Gene Thomas en Kristel Verbeke hun stem leent aan een personage uit de film. Zo vertolkt Gene de speelgoeddirecteur Guus Blik, neemt Kristel de stem van Julie Blik voor haar rekening en hun jongste dochter Lily kruipt in de huid van Lara Blik.

‘Waar is het grote boek van Sinterklaas?’ is vanaf 23 oktober te zien in de bioscoop.