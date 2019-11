Vervolgfilm voor ‘Joker’ wordt serieus overwogen na opbrengst van een miljard dollar MVO

20 november 2019

16u58 1 Film Warner Bros. overweegt het om een vervolgfilm voor ‘Joker’ uit te brengen, gezien de eerste zo’n groot succes was. De film verbrak het record van meest succesvolle 17+-film ooit.

Het is de eerste keer dat een film voor 17 jaar en ouder deze mijlpaal bereikt. De kaskraker verslaat daarmee ‘Deadpool’ die tot nu toe het meeste geld opleverde. De superheldenfilm, met Ryan Reynolds in de hoofdrol, bracht wereldwijd 783 miljoen dollar op. ‘Joker’ behaalde in de eerste dagen na de release in oktober ook al een record. In het openingsweekend bracht de film met Joaquin Phoenix 93,5 miljoen dollar op, wat het de meest succesvolle oktober-release ooit maakte.

Geen wonder dat de studio een vervolg wel ziet zitten. Het is waarschijnlijk dat Joaquin Phoenix zal terugkeren als de hoofdrol. De mogelijkheid van een sequel (of meerdere) is namelijk opgenomen in zijn contract.

Gezien ‘Joker’ zo veel volk naar de zalen lokte, overweegt Warner Bros. het ook om de origin stories van verschillende andere DC-personages te verfilmen. Er zijn namelijk nog genoeg schurken die wel een eigen prent kunnen gebruiken.