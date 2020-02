Vervolg op ‘P.S. I love you’ in de maak LV

12 februari 2020

18u35

Bron: Variety 0 Film Fans van de populaire romcom uit 2007, ‘P.S. I love you’, mogen in hun handjes wrijven. Variety meldt dat de rechten op het boek ‘Postscript’, dat verdergaat op het eerste deel, zijn gekocht voor een verfilming. D e voorbereidingen zouden al volop aan de gang zijn.

Auteur Cecelia Ahern bracht in 2019 al het vervolg ‘Postscript' uit op het eerste boek ‘P.S. I love you’, dat ook succesvol verfilmd werd. Nu zijn ook de rechten op het tweede deel door productiebedrijf Alcon Entertainment opgekocht, dat ook de eerste film produceerde.

De filmadaptatie van het boek was een regelrechte hit in 2007, met Hilary Swank en Gerard Butler in de hoofdrol. Dat vertelt het verhaal van Holly, een weduwe die brieven ontvangt van haar overleden man Gerry, die daarmee haar verlies probeert te verzachten vanuit het graf. ‘Postscript’ gaat zeven jaar na de dood van Gerry verder.