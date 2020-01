Vervolg op kaskraker 'Captain Marvel' in de maak TDS

23 januari 2020

13u25

Disney is volop bezig met de productie van een vervolg op 'Captain Marvel', zo meldt Variety. De film uit 2019, waarin Brie Larson de hoofdrol speelde, was een box office-hit die 1,1 miljard dollar opleverde.

De studio is in gesprek met schrijfster Megan McDonnell, die ook werkte aan de Disney Plus-serie ‘WandaVision’. De show verschijnt later dit jaar op het streamingplatform en zal gaan over het personage Wanda Maximoff oftewel Scarlet Witch.

Er zijn verder nog weinig details bekend over het vervolg op de vrouwelijke superheldenfilm. De eerste film vertelde het verhaal van Carol Danvers, die de machtige Captain Marvel wordt nadat de aarde in de problemen raakt. Naast Larson hadden ook Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn en Lee Pace rollen in de film. Het was de eerste Marvel-film die focuste op een vrouwelijke superheld.