Vervolg op ‘IT’ zal bijna 3 uur duren MVO

29 juli 2019

13u20 70 Film De makers van ‘IT’, de griezelfilm gebaseerd op de gelijknamige roman van Stephen King, zijn duidelijk nog niet uitverteld. Het vervolg, ‘IT: Chapter Two’, zal bijna drie uur duren.

Een goedgevulde 2 uur en 45 minuten staan op de teller. In de film zien we James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain en Finn Wolfhard, met Bill Skarsgård die terugkeert als de moordlustige clown Pennywise.

Regisseur Andy Muschietti had de film eerst nóg langer gemaakt. “Maar toen we ontdekten dat de ideale versie van onze film vier uur lang was, vonden we dat er toch een beetje over. Na heel wat knip en plakwerk - waarbij we wel de essentie van het verhaal intact hebben gelaten - kwamen we uit op een prent die net geen drie uur duurt.”

Genoeg snacks en drankjes mee naar de zaal nemen, dus.

‘It: Chapter 2' verschijnt op 11 september in de bioscoop.