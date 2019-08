Vervolg op ‘High School Musical’ speelt zich af in de ‘echte’ wereld KD

26 augustus 2019

13u49 0 Film Fans weten eindelijk waarover het vervolg op ‘High School Musical’ zal gaan en hoe het verhaal in het plaatje van de originele trilogie past. De reeks, die de wel heel lange titel ‘High School Musical: The Musical: The Series’ draagt, volgt studenten die het verhaal uit de film willen naspelen.

Lang werd gedacht dat de serie over nieuwe studenten op East High, de school uit de filmreeks, zou gaan. Dat blijkt nu niet te kloppen. De personages uit ‘High School Musical: The Musical: The Series’ maken zelfs geen deel uit van hetzelfde universum als de hoofdrolspelers uit de films. De films zijn gewoon films en daar gaat de nieuwe serie net over. De opzet van het verhaal is simpel: de musicaldocente van dienst is ontgoocheld wanneer ze ontdekt dat de school waar de films werden opgenomen nog nooit de musicalversie van de originele film heeft opgevoerd. Vervolgens organiseert ze audities om een nieuwe Troy, Gabriella, Sharpay en Ryan te vinden. De liedjes uit de originele film, waaronder ‘Stick to the Status Quo’, zijn dus ook weer terug.

Net als in het echte leven zijn er ondertussen 15 jaar verstreken en maken een bende nieuwe tieners het mooie weer op de middelbare school. De cast bestaat volledig uit onbekenden die hoogstwaarschijnlijk, net als Zac Efron indertijd, naar het sterrendom gekatapulteerd zullen worden. De hoofdrol is voor Joshua Bassett als de charmante en grappige skater Ricky. Hij doet auditie voor de jaarlijkse schoolmusical om zijn ex-liefje Nini (een rol van Olivia Rodrigo, red.) terug te winnen. Zij heeft ondertussen echter al een nieuwe vriend, wat natuurlijk voor de nodige drama zorgt.

‘High School Musical: The Musical’ zal tien afleveringen tellen en verschijnt vanaf eind 2019 op Disney+, de nieuwe streamingdienst van Walt Disney.