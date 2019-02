Vertigo Awards in de ban van Girl, Timothée Chalamet én Urbanus

DBJ

24 februari 2019

18u00 0 Film Het vierde Vertigo Awards-gala draaide vooral rond ‘Girl’, het gevierde langspeeldebuut van Lukas Dhont. Het transgenderdrama kaapte niet alleen de prijs voor Beste Vlaamse Film 2018 weg, maar was ook laureaat in de categorieën Beste Acteur 2018, Beste Regisseur 2018 en Beste Vlaamse Film Ooit.

Daarnaast bleken de Vertigo-lezers ook fan van Timothée Chalamet. De rijzende ster won de Beste Acteur 2018-prijs voor zijn vertolkingen in de homoromance ‘Call Me by Your Name’ en Felix van Groeningens Hollywooddebuut ‘Beautiful Boy’. ‘Call Me by Your Name’ won bovendien de prijs voor Beste Film 2018, terwijl ‘Beautiful Boy’ en Van Groeningen laureaten waren in die categorieën Beste Film 2018 en Beste Regisseur 2018.

Daarnaast werd Urbanus uitgebreid in de bloemetjes gezet met een speciale Beste Ooit-award. Jaren terug braken zijn filmsamenwerkingen met Stijn Coninx, ‘Hector’ en ‘Koko Flanel’, het ene box-office-record na het andere, en binnenkort maakt de Vlaamse komiek de bioscoopzalen opnieuw onveilig met de animatiefilm ‘Urbanus: De vuilnisheld’.

‘Patser’, ‘Charlie en Hannah gaan uit’, ‘Rabot’ en ‘Niet schieten’ waren de laureaten in de categorie Beste Vlaamse Film 2018, en ‘Rundskop’ van Michaël R. Roskam met Matthias Schoenaerts won voor de vierde maal op rij de prijs voor Beste Vlaamse Film Ooit.

Alle winnaars en laureaten:

Beste Actrice 2018

Lady Gaga

Emily Blunt

Frances McDormand

Beste Actrice Ooit

Meryl Streep

Cate Blanchett

Nicole Kidman

Beste Acteur 2018



Rami Malek

Timothée Chalamet

Victor Polster

Beste Acteur Ooit



Daniel Day-Lewis

Jack Nicholson

Leonardo DiCaprio

Beste Regisseur 2018



Alfonso Cuarón

Felix van Groeningen

Lukas Dhont

Beste Regisseur Ooit

Steven Spielberg

Stanley Kubrick

Quentin Tarantino

Beste Film 2018

Call Me by Your Name

Beautiful Boy

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste Film Ooit



2001: A Space Odyssey

Jurassic Park

Pulp Fiction

Beste Vlaamse Film 2018

Patser

Charlie en Hannah gaan uit

Rabot

Girl

Niet schieten

Beste Vlaamse Film Ooit

Rundskop

The Broken Circle Breakdown

Daens