Verrassing! K3 loopt plots het podium op na voorstelling van '40-45' TK

09 februari 2019

15u59

Bron: GvA 1 Film De 1.600 leerlingen die gisterenmiddag naar Studio 100-musical ‘40-45' gingen kijken, wisten niet wat hen overkwam toen K3 na afloop van de schoolvoorstelling op het podium verscheen. De drie meiden gaven een kort optreden voor de jongeren, die meteen uit hun dak gingen.

In de paasvakantie wordt het pop-uptheater in Puurs, waar ‘40-45' normaal doorgaat, even overgenomen door de nieuwe show van K3: ‘20 jaar K3'. En daarvoor moet er nog een en ander getest worden, zoals de geluidsinstallatie en de koptelefoons die het publiek op heeft. Het is dan natuurlijk handig dat er wat mensen in de tribunes zitten, en zo kregen de 1.600 aanwezige leerlingen een kort en gratis optreden van Klaasje, Hanne en Marthe cadeau. En daar waren ze duidelijk heel gelukkig mee.

Om de hoofdtelefoons te testen in het Studio 100 Pop-Up Theater gaf K3 deze middag een verrassingsoptreden voor meer dan 1.600 scholieren. Missie geslaagd! 👍#K3show #20jaarK3 pic.twitter.com/DvTkECq5Um Studio 100(@ studio100) link

Verrassingsoptreden van #K3 deze middag na afloop van schoolvoorstelling van #spektakelmusical4045. Het dak ging er net niet af! pic.twitter.com/7IdcARcUz3 Jan Pieter Boodts(@ JanPieterBoodts) link