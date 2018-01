Verrassend: 'Paddington 2' is best gerecenseerde film ooit (en scoort beter dan 'The Godfather' of 'All about Eve') TDS

26 januari 2018

20u30

Bron: BUZZE 1 Film De familiefilm 'Paddington 2', de vervolgfilm op de wereldwijde kaskraker over het beertje, is officieel uitgeroepen tot de best gerecenseerde film ooit.

Op de gezaghebbende Amerikaanse website Rottentomatoes.com, waarop kritieken worden verzameld, heeft het vervolg op de Britse film over het lieve beertje na 174 recensies nog steeds alleen maar positieve kritieken ontvangen. Hiermee heeft Paddington de film 'Toy Story 2' van de troon gestoten, die bleef steken op 163 positieve recensies.

'Paddington 2' blijft daarmee grote klassiekers als 'Citizen Kane' en 'The Godfather' zelfs voor. In het tweede deel wordt het beertje het slachtoffer van een de criminele acteur Phoenix Buchanan (Hugh Grant). Deze laat Paddington opdraaien voor een diefstal van een boek waarin aanwijzingen staan voor een geheime schat die ergens in Londen verborgen is. De familie Brown, waar Paddington in het eerste deel onderdak vindt, moet alles in het werk stellen om de onschuld van de beer te bewijzen.

Aanstekelijke goedheid

De critici zijn lovend over de manier waarop de film een ingenieus scenario weet te combineren met liefdevolle personages, wonderschone speciale effecten en ouderwetse slapstick. "Een film die op zo'n aanstekelijke wijze goedheid en medemenselijkheid bepleit, voelt als een waardevolle uitzondering in een wereld waarin cynisch en sarcasme hoogtij vieren", stelt een van de recensenten. "Paddington 2 is de Godfather 2 van de berenfilms: een vervolg dat het al superieure origineel overtreft", prijst een ander. Ook Hugh Grant krijgt veel lof voor de zelfspot en het plezier waarmee hij de rol van de verwaande acteur invult.