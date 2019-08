Verrassend: deze 10 romantische films brachten het meeste geld op SDE

09 augustus 2019

10u28

Bron: Box Office Mojo 0 Film Augustus is ‘Romance Awareness Month’: zeg maar dé maand waarin we de romantiek nog wat meer in de aandacht brengen. Geen probleem voor ons, en dus serveren we je maar al te graag de top tien van de romantische films die het meeste geld opbrachten in de bioscoop. En het moet gezegd worden, het is best een verrassend lijstje.

10 ‘Knocked Up’ - 2007

‘Knocked Up’ betekende de doorbraak voor hoofdrolspeler Seth Rogen, die in de film een nietsnut speelt die een onenightstand heeft met een ambitieuze carrièrevrouw (een rol voor Katherine Heighl). En jawel, ze wordt zwanger. De film bracht 148,7 miljoen dollar (zo’n 133 miljoen euro) op.

9 ‘Runaway Bride’ - 1999

Julia Roberts, Richard Gere en regisseur Garry Marshall werkten voor de tweede keer (na ‘Pretty Woman’) samen aan deze ‘Runaway Bride’. Hun samenwerking bleek ook deze keer een succes, want de film - over een bruidje die nogal vaak vlak voor het huwelijk twijfels krijgt - haalde 152,2 miljoen dollar (zo’n 136 miljoen euro) binnen.

8 ‘Sex and the City’ - 2008

De serie rond ‘Sex and the City’ was een enorm succes, dus wist ook de eerste film behoorlijk wat fans naar de bioscoopzalen te lokken. De prent kon 152,6 miljoen dollar (zo'n 136,2 miljoen euro) binnenrijven, en doet het daarmee aanzienlijk beter dan opvolger ‘Sex and the City 2', dat amper 95,3 miljoen (zo'n 85 miljoen euro) kon verzamelen. Fans hopen nog steeds op een derde film, maar het ziet er niet naar uit dat die er ooit zal komen, aangezien de hoofdrolspeelsters amper nog door één deur kunnen.

7 ‘The Proposal’ - 2009

Sandra Bullock en Ryan Reynolds in één film? Het bleek een groot succes voor regisseur Anne Fletchter (die eerder al ‘Step Up’ en ‘27 Dresses’ regisseerde), want het publiek lustte er pap van. De film, waarin de Canadese Margaret haar ondergeschikte dwingt om met haar te trouwen zodat ze in de Verenigde Staten kan blijven werken, leverde een totaal van 163,9 miljoen dollar op (zo'n 146 miljoen euro).

6 ‘Crazy Rich Asians’ - 2018

‘Crazy Rich Asians’ is de meest recente prent uit het lijstje. Deze filmversie van Kevin Kwan’s bestseller over een Aziatisch-Amerikaanse vrouw die in Singapore ontdekt dat de familie van haar lief extreem rijk is, deed niet alleen wonderen voor de representatie van Aziaten in Hollywood, maar wist ook een mooie som van 174,5 miljoen dollar (zo'n 156 miljoen euro) binnen te halen.

5 ‘There’s Something About Mary’ - 1998

Deze romantische komedie over de onweerstaanbare Mary - een rol voor Cameron Diaz - die het hart van alle mannen rondom haar sneller deed slaan, bleek ook onweerstaanbaar voor de bioscoopbezoekers. De film haalde maar liefst 176,4 miljoen dollar (zo'n 157 miljoen euro) op en lanceerde de carrières van Diaz en haar tegenspeler Ben Stiller definitief.

4 ‘Pretty Woman’ - 1990

De koningin van de romcoms, Julia Roberts, was amper 22 jaar oud toen ze hoertje Vivian speelde in ‘Pretty Woman’. En uiteraard mocht ook Richard Gere niet ontbreken als haar prins op het witte paard. Hun samenspel bleek een enorm succes. De twee deelden nadien dus ook meermaals opnieuw de set, al werd het succes van deze ‘Pretty Woman’ - die maar liefst 178,4 miljoen dollar (zo'n 159 miljoen euro) binnenhaalde - nooit geëvenaard.

3 ‘Hitch’ - 2005

Ook Will Smith waagde zich in 2005 aan het lucratieve genre van de romcoms. Hij speelde ‘date dokter’ Hitch, die mannen aan een afspraakje helpt, maar zelf niet veel succes boekt bij een slimme journaliste, gespeeld door Eva Mendes. De film bracht 179,4 miljoen dollar (zo'n 160 miljoen euro) op.

2 ‘What Women Want’ - 2000

Een vrouwonvriendelijke Mel Gibson die door een ongelukje plots kan horen wat vrouwen denken? Het bleek een succesrecept, want het publiek zakte massaal naar de cinema af om de ontluikende liefde tussen Mel en tegenspeelster Helen Hunt te zien. De film - die in onze lijst op de tweede plaats eindigt - haalde maar liefst 182,8 miljoen dollar (zo’n 163 miljoen euro) bij elkaar. Niet slecht voor een film die een budget had van amper 70 miljoen dollar (62,5 miljoen euro).

1 ‘My Big Fat Greek Wedding’ - 2002

Op nummer 1 in onze lijst: ‘My Big Fat Greek Wedding’. De film werd geschreven door hoofdrolspeelster Nia Vardalos en geproduceerd door Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson. Het budget was bescheiden, amper 5 miljoen dollar (4,5 miljoen euro). Maar niemand had kunnen verwachten dat de film maar liefst 241,4 miljoen dollar in het laatje zou brengen (215 miljoen euro) en daarmee met kop en schouders boven de concurrentie zou uitsteken.