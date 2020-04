Verhaal ‘Tiger King’-Joe Exotic en Carole Baskin wordt verfilmd in serie LOV

03 april 2020

09u11

Bron: Deadline 2 Film Zowat de hele wereld is in de ban van het verhaal van ‘Tiger King’, de docuserie op Netflix die de ongelooflijke toestanden toont rond enkele liefhebbers van exotische dieren, vooral tijgers en andere katachtigen. Vooral hoofdpersonage Joe Exotic spreekt tot de verbeelding. Voor de fans is er alvast goed nieuws, want er komt een serie aan gebaseerd op het verhaal.

In november 2019, voordat ‘Tiger King’ op Netflix uitkwam, werd al bekendgemaakt dat comedienne Kate McKinnon een serie zou produceren gebaseerd op Joe Exotic. Die vond nog geen thuis bij een zender of streamingdienst, maar met het grote succes van de Netflix-documentaire, is de kans groot dat hij daar een plaatsje zal krijgen.

De verhaallijn van de reeks zal inspelen op de vete tussen Joe Exotic en Carole Baskin, waar die laatste een heksenjacht opent, nadat ze ontdekt dat Exotic zijn exotische katten gebruikt om ze te fokken en verkopen. Ze maakt er haar levensmissie van om hem te stoppen. Maar zelf is ze ook geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, want nadat haar echtgenoot spoorloos verdween, doen geruchten de ronde dat ze hem vermoord heeft en gevoederd aan haar eigen tijgers. Producer McKinnon zal alvast ook in de huid van Baskin kruipen.

Wie Joe Exotic zal spelen, is nog niet bekend, maar het opvallende figuur heeft zelf enkele voorstellen. Zo vertelde hij dat, als iemand een film of serie over zijn leven zou maken, hij graag Brad Pitt zijn figuur ziet vertolken. Zijn echtgenoot, Johny Finlay, zou dan weer graag hebben dat hij door Channing Tatum neergezet zal worden. Fans van ‘Tiger King’ schoven dan weer ‘Friends’-actrice Lisa Kudrow naar voren als Carole.

Lees ook: ‘Tiger King’: het onwaarschijnlijke verhaal achter de meest bizarre Netflixdocu ooit (+)