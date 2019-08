Vergane glorie of net niet? Dit zijn de grootste filmtoppers en -floppers van Johnny Depp MVO

23 augustus 2019

17u00 0 Film Johnny Depp (56) is terug van nooit weggeweest. In het zwartkomische drama ‘Richard Says Goodbye’ speelt Johnny Depp een aan lager wal geraakte vrijbuiter die alle grip op de realiteit verliest – precies het imago dat Depp tegenwoordig zelf heeft. Nu al krijgt de film veel gemengde commentaar. Hoewel Johnny al vele successen op zijn naam heeft staan, lukt het hem de laatste tijd niet meer om zijn ‘oude’ glorie te evenaren.

“Depp is zowaar zichzelf aan het spelen in ‘Ricards Says Goodbye’”, grapt men op sociale media. “En toch lukt het hem niet helemaal." Critici zijn namelijk niet laaiend enthousiast over de laatste acteerprestatie van de Hollyhwood-veteraan. Waar hij enkele jaren terug bijna uitsluitend lof mocht ontvangen voor zijn unieke interpretaties, klinkt het tegenwoordig heel anders. Sommige Amerikaanse media spreken zelfs al over ‘vergane glorie’ en raden hem aan om uit het vak te stappen. Opvallend, na de lange reeks iconische personages die hij op zijn naam heeft staan. Kortom, de acteur kende veel hoge toppen, maar ook veel diepe dalen. Dit zijn zijn grootste toppers en flops op een rij.

TOPPERS

1. Pirates Of The Caribbean (2003)

Wie Johnny Depp zegt, zegt in één adem Captain Jack Sparrow. De film zetten hem opnieuw op de kaart, voor een jongere generatie bioscoopbezoekers, en blijft tot vandaag één van zijn meest iconische rollen. Depp en het productieteam konden tijdens het filmen nochtans totaal niet met elkaar overweg. Hij werd zelfs bijna ontslagen omdat hij Sparrow niet neerzette zoals de studio dat wilde. “Ze vroegen me constant: waar ben je eigenlijk mee bezig? Wat is er mis met jouw Jack Sparrow? Wat is er mis met zijn armen, waarom loopt hij zo raar? Is hij gehandicapt? Is hij achterlijk? Of is hij misschien homo?”, vertelt Johnny daarover. “Maar ik voelde dat ik juist zat, dat dit de manier was waarop hij gespeeld moest worden en dat het zou aanslaan. Ik zei: wel, ontsla me dan maar! Je wist toch op voorhand wie je inhuurde voor de rol? Al mijn personages hebben een eigenaardig kantje.”

Depp geeft zelf altijd een bepaalde draai geeft aan zijn personages. Hij wijkt dan weliswaar af van het script. “Soms begon ik gewoon zelf een dialoog met mijn tegenspelers, om te zien waar het naartoe ging,” legt hij uit. “Freestyle. Die manier van werken heeft Jack Sparrow gemaakt tot wie hij nu is. Toegegeven, mijn collega’s keken me in het begin vreemd aan, maar ja...” Uiteindelijk bleek hij overschot van gelijk te hebben. In de volgende ‘Pirates’-films mocht Johnny gewoon zijn ding doen en omarmden zelfs de grootste sceptici de eigenzinnige piraat volledig.

Rekening houdend met de inflatie zijn de drie eerste ‘Pirates’-films de meest succesvolle die Depp ooit maakte. ‘Dead Man’s Chest’ leverde wereldwijd 1,066 miljard op, het grootste bedrag dat Johnny ooit binnenbracht.

2. Edward Scissorhands (1994)

Dé film die Johnny de eerste keer op de kaart zette. Het was tevens de eerste van zijn vele samenwerkingen met Tim Burton. De donkere, eigenaardige stijl van de regisseur ging perfect samen met het excentrieke kantje van Depp. In de film speelt hij naast Winona Ryder de vreemde Edward, een wezen dat gemaakt werd door een professor, maar enkel scharen als handen heeft. Ondanks zijn afschrikwekkende uiterlijk, is Edward in feite een echte lieverd. Jammer genoeg wil echter niet iedereen dat inzien.

3. ‘Sweeny Todd: The Demon Barber Of Fleet Street’ (2007)

Alweer een Burton, maar met een muzikaal kantje. ‘Sweeny Todd’ is een verfilming van de gelijknamige musical over een ‘demonische’ kapper die zich na de dood van zijn vrouw wreekt over heel Londen. Hij snijdt zonder verpinken de keel van zijn klanten over, om ze daarna over te dragen aan Mrs. Lovett, die ze in vleespasteitjes verandert. Klinkt op zich nogal bizar, maar het eindresultaat mag er zeker zijn. Het was trouwens één van zijn talrijke samenwerkingen met Helena Bonham Carter, de toenmalige echtgenote van Tim Burton, die - ja hoor - ook deze film regisseerde. De film leverde wereldwijd 152,5 miljoen dollar op. Hoewel de prent volgens de box office maar op plaats 26 van de 49 Depp-films belandt, kreeg hij veel lovende kritiek van critici en fans.

4. ‘Charlie And The Chocolate Factory’ (2005)

Als opvolger van Gene Wilder had hij een zware job, maar Johnny Depp slaagde er toch in om zichzelf memorabel te maken als de nieuwe Willy Wonka, eigenaar van een mysterieuze chocoladefabriek. Met een bleek gezicht en hoog stemmetje was hij haast onherkenbaar. De film leverde wereldwijd 475 miljoen dollar op en ontpopte zich zo ook tot een groot succes in het box office.

5. ‘Finding Neverland’(2004)

‘Finding Neverland’ vertelt het verhaal van ‘Peter Pan’-schrijver J.M. Barrie en zijn vriendschap met een weduwe (Kate Winslet) en haar vier zonen: Peter, George, Jack and Michael. Het gezin inspireert hem om zijn nieuwe theaterstuk te schrijven. Dat Barrie getrouwd was op het moment dat hij de weduwe ontmoette, alsnog bij haar in ging wonen en niet iets té veel interesse toonde in haar zoontjes, zou deze film vandaag tot een heel ander verhaal maken. Maar Depp speelt het personage feilloos, en doet het publiek meteen geloven dat zijn versie van Barrie enkel zuivere bedoelingen had.

6. ‘What’s Eating Gilbert Grape’ (1993)

Het was een jonge Leonardo DiCaprio die een Oscarnominatie voor ‘beste mannelijke bijrol’ kreeg voor zijn werk als autistische kleine broer Archie, maar Johnny kreeg de titelrol van Gilbert Grape te pakken. De jongeman spendeert zijn dagen in een lokale supermarkt omdat zijn moeder en broertje afhankelijk van hem zijn. ‘What’s Eating Gilbert Grape’ werd wereldwijd bejubeld en wordt nog altijd gezien als één van Johnny’s beste films.

7. ‘Alice in Wonderland’ (2010)

Voor Tim Burton zich waagde aan een live action-remake van ‘Dumbo’, probeerde hij het al met een andere klassieker: ‘Alice In Wonderland’. Hij rekruteerde zijn usual suspects: Helena Bonham Carter (The Queen Of Hearts) en Johnny Depp. Die laatste kreeg uiteraard de rol van het gekste personage uit de hele prent: de Mad Hatter. Het project leverde zomaar 1,025 miljard dollar op en werd daarmee de op één na meest opbrengende films die Depp ooit maakte.

FLOPS

1. ‘The Ninth Gate’ (1999)

‘The Ninth Gate’ was een grote teleurstelling voor Johnny. De film van Roman Polanski stelde fans van griezelige cinema teleur met een onverwacht ironische toon, en kon ook andere toevallige passanten niet bekoren. De prent lokte uiteindelijk weinig bezoekers naar de bioscoop en eindigde met 58,4 miljoen dollar op een treurige plaats in het box office.

2. ‘Alice Through the Looking Glass’

In tegenstelling tot de eerste ‘Alice In Wonderland’-film van Burton, kon de opvolger niét op lof rekenen. De prent wordt gezien als een frivole optocht van kostuums en computertechnologie, zonder al te veel aandacht voor de acteerprestaties of de verhaallijn. Zelfs de Mad Hatter van Johnny verliest er volgens critici zijn pluimen.

3. ‘Dark Shadows’ (2012)

Hoewel het erger had gekund, wordt ‘Dark Shadows’ gezien als een box office-flop. De prent bracht veel minder inkomsten binnen dan verwacht én wordt gezien als één van de slechtste films die Tim Burton ooit voor zijn rekening nam. “Lui en teleurstellend”, klonk het in de reviews. Ter verdediging van Depp, zijn acteerprestatie werd niet volledig afgeschreven. “De enige juiste beslissing was om Depp in de hoofdrol te casten, maar hij heeft niet veel gekregen om mee te werken.”

4. Mortdecai (2015)

Zowel het publiek als critici waren vernietigend voor ‘Mortdecai’, een Britse detective met een vreemd kantje die één van Depps hoogstandjes had moeten worden. De consensus was dat de film nooit het label ‘komedie’ had mogen meekrijgen. “Komedie? Nee, dit was tragisch ongrappig”, klonk het. De film ging ook volledig kopje onder in het box office met een totaalopbrengst van 47,3 miljoen dollar. In zijn totaliteit was dit misschien wel zijn grootste flop ooit.

5. ‘Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald’ (2018)

Met een opbrengst van 653,8 miljoen dollar was ‘Fantastic Beasts’ zeker geen tegenvaller. We kunnen dit dus geen filmflop noemen, maar Johnny kreeg het wel zwaar te verduren. Zijn ex-vrouw Amber Heard beschuldigde hem van huiselijk geweld, en vele fans vonden het niet kunnen dat een geweldpleger een rol kreeg in de gewaardeerde ‘Harry Potter’-franchise. Hij speelt dan wel de slechterik van dienst, Grindelwald, vele kijkers konden er niet om lachen dat Warner Bros. hem alsnog aannam. Er was zelfs sprake van een boycot. Na twee films met Johnny overweegt de studio om hem te schrappen uit de derde film in de ‘Fantastic Beasts’-reeks.