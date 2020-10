Verfilming toneelstuk Filip Peeters en An Miller op Film Fest Gent te zien SDE

07 oktober 2020

21u41 0 Film ‘Familie’, het omstreden theaterstuk met het gezin van Filip Peeters (57) en An Miller (46) in de hoofdrollen, heeft een filmversie gekregen. Die wordt voor het eerst vertoond op het Film Fest Gent.

‘Familie’ is gebaseerd op het verhaal van het vierkoppige gezin Demeester in Calais. In 2007 stapten ze uit het leven, zonder aanwijsbare reden. In de afscheidsbrief schreven ze: “We hebben het verkloot, sorry." Van dat incident werd een toneelstuk gemaakt door Milo Rau, directeur van NTGent. In de hoofdrollen een echte familie: acteurs Filip Peeters, An Miller en hun twee tienerdochters Leonce en Louisa.

Van het toneelstuk werd in volle coronacrisis een bioscoopversie gemaakt. Die zal op 14, 15 en 17 oktober te zien zijn op het Film Fest Gent.

Lees ook:

Filip Peeters filmde wantoestanden in woonzorgcentra tijdens corona: “Het ergste dat je kan overkomen”



Controversieel theaterstuk van Filip Peeters en zijn gezin wordt verfilmd