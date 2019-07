Venetië zet nieuwste Spider-Manfilm in de kijker met licht- en beeldspektakel Redactie

04 juli 2019

13u19

Bron: AP 0

De gebouwen rond het beroemde San Marcoplein veranderden gisteren in een licht- en beeldspektakel te ere van de nieuwe Spider-Manfilm. Voor “Spider-Man: Far From Home” zijn verschillende scènes in de Italiaanse stad opgenomen. Venetië wou dus maar al te graag de film in de kijker zetten, tot grote verbazing van de toeristen.