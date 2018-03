Veertiende documentairefestival Docville in Leuven van start IB

22 maart 2018

00u52

Bron: Belga 0 Film Met de vertoning van de film 'A better man' is deze avond in Leuven de veertiende editie van start gegaan van Docville, het internationaal documentaire filmfestival. 'A better man' vertelt het verhaal van Attiya, die toen ze 18 was zwaar mishandeld werd door haar toenmalige vriend Steve. Ze zoekt hem 22 jaar later voor het eerst weer op, wat resulteert in een reeks diepgaande gesprekken en een herstelproces, zowel voor slachtoffer als dader.

Tot en met 29 maart worden voor het filmfestival nog tal van andere documentaires vertoont die zekerheden in vraag stellen zoals: 'Is het verwijderen van "schadelijke" posts op Facebook wel altijd zo'n goede zaak?' ('The cleaners'), 'Is doof zijn wel een handicap?' ('Doof kind') of 'Is de jacht op olifanten en leeuwen wel altijd onvergeeflijk?' ('Trophy'). Ook 'Eating animals' moet een zeer indringende boodschap hebben, want Docville-programmator Frank Moens werd na het bekijken van deze film van de ene op de andere dag een vegetariër.

Experimenten met artificiële intelligentie

'Artist in focus' is dit keer de Italiaans-Zweedse regisseur Erik Gandini, die als geen ander door de façade van onze 'perfecte' westerse wereld durf te kijken. Docville toont een retrospective van zijn werk en Gandini zelf komt zijn nieuwe film 'The rebel surgeon' voorstellen. De focus ligt ook op 'science docs', films over de wonderlijke wereld van de artificiële intelligentie, de uitdagingen van de (kwantum)fysica, enzovoort. Tijdens het festival loopt ook een Docville-Expo met fascinerende experimenten in het teken van robotica en artificiële intelligentie.

Er zijn ook de wereldpremières van 'Wien is 't Hof van Commerce?', over de gelijknamige groep van Filip Kowlier, en 'Het verdriet van Boudewijn', waarin een bastaardzoon van koning Boudewijn wordt opgevoerd. Het zijn twee van de 'mockumentary's' die vertoond zullen worden, parodiërende documentaires waarin weinig rekening wordt gehouden met de realiteit.

Nabespreking

Ook opmerkelijk is de film 'Michel - Acteur verliest de woorden' over acteur Michel van Dousselaere die door afasie zijn stem verliest. Net als bij verschillende andere films is er een nabespreking. In dit geval met de regisseurs en de vrouw van de acteur.