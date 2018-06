Veerle Dobbelaere speelt de hoofdrol in eerste kortfilm van Ish Aït Hamou DBJ

06 juni 2018

17u08 1 Film Woensdag zijn de opnames gestart van KLEM, de eerste verfilming van een boek van auteur en choreograaf Ish Aït Hamou. Veerle Dobbelaere (50) speelt daarin de hoofdrol naast de Nasrdin Dchar (39).

KLEM is een herwerking van het derde boek van Ish 'Als je iemand verliest die je niet kan verliezen', dat de auteur in 2016 schreef voor een campagne van Te Gek!?. Het verhaal gaat over een toevallige ontmoeting op de trein tussen de voormalige chirurge Els en Palestijnse vluchteling Sulayman. Tijdens de treinrit ontspint zich een warm gesprek over hun verleden en de trauma’s die ze meedragen.

Voor de rol van Els koos Ish voor Veerle Dobbelaere. “Haar kijk op acteren en hoe zij gelooft dat een mens woorden op papier tot leven kan brengen, fascineerde me enorm. Haar subtiliteit als actrice en ervaring die ze als mens uitstraalt passen helemaal bij Els” aldus Ish.

Nasrdin Dchar was daarnaast de keuze van Ish voor de rol van Sulayman. “Zijn uitstraling, stem en blik zijn ontzettend ontwapenend. Het is moeilijk niet spontaan met hem te willen praten, en laat dit juist de belangrijkste eigenschap van het personage zijn.”

Ish Ait Hamou (1987) schrijft van jongs af aan verhalen. Zijn liefde voor dans, choreografie en beeld gaat hand in hand met die voor woorden. In 2014 debuteerde hij met het boek “Hard Hart”, waarvan ondertussen meer dan 30.000 exemplaren verkocht werden. Zijn tweede boek, “Cécile” is momenteel al aan zijn twaalfde druk toe, met meer dan 35.000 verkochte exemplaren op de teller. Ook van “Als je iemand verliest die je niet kan verliezen” zijn er meer dan 20.000 verkocht.

De film zal eind 2018 op Eén te zien zijn.