Veerle Baetens zoekt jonge acteurs voor 'Het Smelt'

01 augustus 2019

Film Veerle Baetens (41) is volop bezig met de voorbereidingen van de film 'Het Smelt', wat haar regiedebuut zal worden, gebaseerd op het gelijknamige boek van Lize Spit. Nu lanceert ze een oproep naar jonge acteurs en actrices.

Meer specifiek is Veerle Baetens op zoek naar jongens tussen 10 en 15 jaar oud en meisjes tussen 8 en 17 jaar oud. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van In The Picture.

‘Het Smelt’, het succesvolle debuut van Lize Spit, vertelt het verhaal van Eva die met een grote blok ijs in de achterbak van haar auto vanuit Brussel naar haar geboortedorp Bovenmeer terugrijdt en terugblikt op haar jeugd. Daar had ze twee goede vrienden, Pim en Laurens, met wie ze lief en leed deelde. Voor Veerle Baetens wordt het haar regiedebuut. De actrice schrijft ook het scenario.