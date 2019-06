Veerle Baetens speelt naast Matteo Simoni in motordrama ‘Rookie’ SD

03 juni 2019

17u42

Bron: KFD 0 Film Veerle Baetens (41) en Matteo Simoni (31) zullen komende zomer heel wat tijd samen doorbrengen, want ze spelen de hoofdrol in ‘Rookie’, het speelfilmdebuut van regisseur Lieven Van Baelen (46). De opnames zullen doorgaan in Vlaanderen en Wallonië.

In de debuutfilm van regisseur Lieven Van Baelen, ‘Rookie’, spelen Matteo Simoni, Veerle Baetens en Valentijn Braeckman de hoofdrollen. Ook Stefaan Degand, Tibo Vandenborre en Bjarne Devolder zijn te zien in de film. ‘Rookie’ vertelt het verhaal van Nicky (Matteo Simoni), een jonge ambitieuze en zelfverzekerde motorrijder. Dan krijgt hij een ongeval waardoor hij nooit meer zal kunnen racen. Hij zoekt steun bij zijn schoonzus Vero (Veerle Baetens) en haar zoon Charlie (Valentijn Braeckman). Maar de roep van adrenaline en kicks steekt al snel weer de kop op. Via zijn neefje Charlie probeert Nicky zijn droom alsnog te beleven.

“Voor mij gaat deze film over gebroken dromen en tweede kansen. Het is het verhaal van Nicky, een gepassioneerde motorracer die plotsklaps de mogelijkheid om te kunnen racen verliest”, vertelt scenarist en regisseur Lieven Van Baelen. “Hij probeert zijn droom nog te verwezenlijken door deze door te geven aan zijn neefje Charlie. Het is eigenlijk een vorm van egoïsme van Nicky dat er uiteindelijk toe leidt dat zijn project met Charlie mislukt. Daarnaast is dit egoïsme ook juist iets dat elke roadracer nodig heeft om succesvol te worden. Hoe anders kan je elke race opnieuw je leven op het spel zetten, zonder schuldgevoel?”

‘The Thread’, de eerste kortfilm van Lieven van Baelen won onder andere prijzen op het prestigieuze filmfestival van Locarno en het Kortfilmfestival in Leuven. Naast het regisseren van internationale commercials, ging zijn clip voor het Rode Duivelslied ‘Ta Fête’ van Stromae viraal met bijna 60 miljoen views op YouTube.