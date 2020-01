Veel presentatoren, ‘Bond’-nummer van Billie Eilish en eerbetoon aan Kobe Bryant: dit weten we nu al over de Oscars BDB

30 januari 2020

10u57 0 Film Nu de Oscar-uitreiking met rasse schreden dichterbij komt, raken er ook steeds meer details bekend over de grootse show op 9 februari. De presentatoren zijn gekozen, Billie Eilish brengt wellicht haar ‘James Bond’-nummer en er komt een pakkend eerbetoon aan de overleden basketter Kobe Bryant.

Dit jaar is er voor het tweede jaar op rij geen host bij de uitreiking van de Oscars. In plaats daarvan koos de organisatie opnieuw voor een enorme rits aan presentatoren, die de beeldjes gaan uitreiken. In dat lijstje spotten we veel recente Oscarswinnaars, zoals Mahershala Ali (‘Green Book’), Rami Malek (‘Bohemian Rhapsody’), Olivia Colman (‘The Favourite’) en Regina King (‘If Beale Street Could Talk’). Kristen Wiig en Will Ferrell, die ook bekend zijn van de comedyshow ‘Saturday Night Live’, moeten dan weer voor de grappige noot zorgen. Ook onder andere Mindy Kaling (‘The Mindy Project’), Zazie Beetz (‘Joker’), Timothée Chalamet (‘Little Women’), Gal Gadot (‘Wonder Woman’) en Kelly Marie Tran (‘Star Wars: The Rise of Skywalker’) zullen het podium betreden.

Eerbetoon

Net zoals op de Grammy’s zal de overleden basketter Kobe Bryant tijdens de Oscar-uitreiking geëerd worden. Het 41-jarige sporticoon, dat zondag omkwam bij een helikoptercrash samen met onder andere zijn 13-jarige dochter Gianna, won in 2018 nog een beeldje voor de kortfilm ‘Dear Basketball’. De dood van de legende heeft een diepe indruk gemaakt, vooral in Los Angeles, waar hij twintig jaar speelde voor de LA Lakers.

Straffe optredens

Bij een Oscar-ceremonie horen natuurlijk ook spraakmakende optredens. En daar moet onder andere meervoudig Grammy-winnares Billie Eilish voor zorgen. Volgens bronnen zou ze zelfs uitpakken met een primeur en de titelsong van de nieuwe Bond-film ‘No Time to Die’ brengen. Die film verschijnt in april in de zalen. Eilish is de jongste artiest ooit die een ‘Bond’-nummer maakte.

Ook Elton John zal tijdens de ceremonie het beste van zichzelf geven. De 72-jarige zanger zal het nummer ‘I’m gonna love me again’ uit z’n biografiefilm ‘Rocketman’ zingen. De popster is met die song ook genomineerd voor een beeldje. John kan zo z’n tweede Oscar winnen. De eerste kreeg hij in 1995 voor het nummer ‘Can you feel the love tonight’ uit ‘The Lion King’. Ook de andere muziek die genomineerd is in de categorie ‘beste filmsong’ zal live gebracht worden. Zo zal Idina Menzel ‘Into The Unknown’ uit ‘Frozen II’ ten berde brengen.

De grootste kanshebbers op de Oscars zijn de grimmige comic-verfilming ‘Joker’ en het oorlogsepos ‘1917'. De uitreiking vindt plaats op 9 februari.