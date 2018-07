Veel horror, ABBA en Marvel: 7 films die deze maand in de bioscoop verschijnen Tine Kintaert

04 juli 2018

14u00 0 Film We zijn intussen alweer aanbeland bij de maand juli, en dat wil zeggen dat we jullie opnieuw een filmoverzicht verschuldigd zijn. Er staat deze maand heel wat moois op het programma, aangezien de filmmaatschappijen zoveel mogelijk volk richting bioscoop willen lokken. Van absurde humor tot pure horror: er is voor ieder wat wils.

1. The First Purge

Wie het deze week wat te warm heeft, kan vanaf vandaag in de bioscoop naar ‘The First Purge’ gaan kijken: bibberen (van de spanning/schrik) verzekerd. De horrorfilm is intussen al de vierde aflevering in de franchise, maar vernieuwend aan deze prent is dat we meegenomen worden naar het begin van het sociologische experiment waarbij misdaad – inclusief moord – voor één nacht legaal is. Hoe is allemaal zover kunnen komen?

'The First Purge', vanaf vandaag in de bioscoop.

2. Adrift

Wie nog op zeilvakantie gaat, slaat deze beter over. Sam Claflin, die furore maakte in de romantische prent 'Me Before You', kruipt hier immers in de huid van Richard Sharp. De man beslist om met zijn vriendin Tami - gespeeld door Shailene Woodley - de wereld rond te varen... en komt vervolgens in een orkaan terecht, met desastreuze gevolgen van dien. Ongeloofwaardig, zeg je? Niets van: de film is gebaseerd op waargebeurde feiten.

'Adrift', vanaf vandaag in de bioscoop.

3. Sicario: Day of the Soldado

Wie de overrompelende openingsscène van ‘Sicario’ uit 2015 al gruwelijk vond, zal ongetwijfeld ook moeite hebben met zijn bloedstollende opvolger ‘Sicario: Day of the Soldado’. De prent is zo mogelijk nog gruwelijker; regisseur Stefano Sollima laat niets meer aan de verbeelding over. Maar laat je dat niet afschrikken: volgens hoofdrolspeler Benicio Del Toro is de film een echte aanrader voor liefhebbers van het genre.

'Sicario: Day of the Soldado', vanaf vandaag in de bioscoop.

4. Mamma Mia: Here We Go Again

Deze film hoeft weinig introductie: een hoop ABBA-nummers en een sterrencast (inclusief Cher, Colin Firth, Stellan Skarsgård en Andy Garcia), meer heeft 'Mamma Mia 2' niet om het lijf. Maar dat wil niet zeggen dat het geen paar uur puur plezier wordt.

'Mamma Mia: Here We Go Again', vanaf 18 juli in de bioscoop.

5. Ant Man and the Wasp

Er kan geen zomer voorbijgaan zonder een superheldenfilm van Marvel. Deze maand is dat 'Ant Man and the Wasp', de tweede aflevering in het verhaal van Mierenman (ja, het klinkt beter in het Engels). Paul Rudd mag dan niet meteen de meest populaire of knappe acteur zijn, maar hij is wat ons betreft wel een van de grappigste. In combinatie met de knappe Evangeline Lilly, bekend uit 'Lost', kan dat alleen maar goedkomen.

'Ant Man and the Wasp', vanaf 18 juli in de bioscoop.

6. The Man who killed Don Quixote

Het heeft hem 29 jaar gekost, maar het is Terry Gilliam - jawel, van Monty Python - eindelijk gelukt om deze prent te maken. Er waren onder meer zware problemen met de budgettering, de hoofdrolspeler werd ziek en de set liep onder water. Het klinkt al even absurd als het plot zelf, dat losjes gebaseerd is op het verhaal van Don Quichot (met de nadruk op 'losjes'). Johnny Depp en Vanessa Paradis, twee van de oorspronkelijke acteurs, hebben intussen niets meer met het project te maken, maar vervangers Adam Driver en Olga Kurylenko doen het ook meer dan prima. Een must voor fans van het absurde genre.

'The Man who killed Don Quixote', vanaf 25 juli in de bioscoop.

7. Hotel Artemis

Waar gaan dieven, drugdealers en moordenaars heen als ze medische hulp nodig hebben? Juist ja, naar hotel Artemis, waar 'the Nurse' - gespeeld door een indrukwekkende Jodie Foster - met ijzeren hand een clandestiene kliniek-voor-misdadigers runt. Er zijn maar een paar regels (waaronder 'don't kill the other patients'), maar natuurlijk worden die allemaal met de voeten getreden in deze actiethriller.

'Hotel Artemis', vanaf 25 juli in de bioscoop.