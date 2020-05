Vanavond op tv: de film waarvoor Tom Cruise z'n enkel brak Redactie

15 mei 2020

00u00 0 Film De opnames van 'Mission: Impossible 7', die plaatsvinden in Italië, worden door de coronacrisis écht een onmogelijke missie. In afwachting van die nieuwe film uit de bekende actiereeks programmeert VTM vanavond 'Mission Impossible: Fallout'.

Ook in die zesde prent zien we Tom Cruise (rechts) als geheim agent Ethan Hunt. Leuk om weten: op zijn 56ste deed Cruise, naar goede gewoonte, nog altijd al zijn stunts zelf. "Hij vindt het niet realistisch genoeg om een body double aan te nemen", aldus regisseur Christopher McQuarrie. "Hij staat erop dat hij alles zelf doet. Tom is dan ook een kei in zijn job, maar hij is ook een paar keer gewond geraakt. Tijdens een sprong van het ene flatgebouw naar het andere brak hij bijvoorbeeld zijn enkel. We wisten meteen dat er iets fout was, maar Tom wilde verdergaan met de opnames tot we alles hadden ingeblikt."

'Mission: Impossible - Fallout’, 20.40u op VTM



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.