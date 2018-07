Vanaf vandaag op Netflix: 7 dingen die je niet wist over 'Breakfast At Tiffany's' DBJ

15 juli 2018

Je hebt romantische filmklassiekers en dan heb je 'Breakfast at Tiffany's'. Een ondeugende Audrey Hepburn die de straten van het bruisende New York onveilig maakt en het hoofd van een dolverliefde George Peppard helemaal op hol brengt. De filmklassieker is vanaf vandaag op Netflix, maar wist je deze feitjes over de film?

1. Marilyn Monroe was eigenlijk de gedroomde Holly

Regisseur Truman Capote wilde eigenlijk Marilyn Monroe voor de rol van Holly Golightly. Monroe was ook enthousiast om de rol aan te nemen, maar veranderde in laatste instantie van gedachte. Haar adviseurs bleven er op hameren dat het personage met Callgirl-allures haar imago zou schaden en uiteindelijk gaf ze toe.

2. Audrey Hepburn haatte boterkoekjes

De scène waarin Audrey Hepburn smikkelt van de Deense boterkoekjes kan iedereen zich herinneren, maar eigenlijk kreeg ze de zoetigheden amper naar binnen. "Geen makkelijke scène", liet ze achteraf weten. De iconische zonnebril die ze de hele tijd draagt is trouwens geen Ray-Ban zoals velen denken, maar een Oliver Goldsmith.

3. De kat viel in de prijzen voor zijn rol

De beroemde kat uit de film heet eigenlijk Orangey en geloof het of niet, maar het beestje heeft een eigen pagina op de film- en acteursdatabase IMDb. De kat won zelfs een award voor zijn rol. De kat zou naar verluidt wel 'gespeeld' worden door negen verschillende beestjes.

4. Er werden twee eindes opgenomen

In het alternatieve einde bevinden Holly en George zich in een steegje, nemen ze de kat terug en wandelen dan gewoon de straat uit terwijl het beeld vervaagt. Geen enkel romantisch momentje dus, maar een bitter slot.

5. Origineel meubilair

De bejubelde zetel van Holly is niets meer dan badkuip die in twee werd gezaagd en waar kussens in werden gelegd.

6. Fiks bedrag

De in België geboren Audrey Hepburn kreeg destijds 750.000 dollar voor haar rol, een equivalent van 5,9 miljoen dollar vandaag. Op dat moment was niet Marilyn Monroe, maar Elizabeth Taylor de enige actrice die ooit meer kreeg voor een rol.

7. Extreem onzeker

Audrey Hepburn was extreem onzeker op de set. Ze wist dat regisseur Truman Capote eigenlijk Marilyn Monroe wilde voor de rol en had het gevoel dat ze verkeerd gecast was. Elke keer Capote op de set verscheen, werd ze ongemakkelijk.