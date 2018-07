Vanaf vandaag op Netflix: 5 dingen die je niet wist over de 'Fast & Furious'-reeks DBJ

01 juli 2018

11u00

Vandaag serveert Netflix de eerste vijf delen uit de 'Fast and Furious'-filmreeks. Ideaal voor een flitsende filmmarathon met je vrienden, maar kende je deze vijf weetjes al?

1. Vin Diesel noemde zijn dochter naar zijn overleden vriend Paul Walker

In 2013 kwam hoofdrolspeler Paul Walker om het leven na een crash met een Porsche Carrera GT. Op dat moment zat hij volop in de opnames van het zevende deel 'Furious 7'. Volgens Vin Diesel was het vervolg van de opnames een ware nachtmerrie. "Ik kon niet stoppen met huilen op de set en moest de opnames voortdurend onderbreken", zei hij daar later over. Toen Vin Diesel in 2015 een dochter kreeg, noemde hij haar Pauline, naar zijn grote vriend Paul.

2. Mia Toretto had geen rijbewijs

De Panamese Jordana Brewster (38) speelt al vanaf het eerste deel het jongere zusje van Dominic Toretto, de rol van Vin Diesel. De ex van Mark Wahlberg had tijdens de opnames van het eerste deel nog geen rijbewijs en moest toch al in de snelste bolides rondscheuren. "Ik heb moeten leren rijden in New York City", vertelt ze. "Dat was... niet leuk".

3. Ja Rule zal zich zijn beslissing beklagen

Toen het eerste deel uitkwam in 2001 speelde de populaire rapper Ja Rule de rol van de komische Edwin, een van de straatracers. Ook voor het vervolg werd hij gevraagd, maar hij had er geen zin in. Hij legde het bod van 500.000$ naast zich neer en zijn rol werd overgenomen door een andere rapper Ludacris die de geldpot wel opraapte. Van Ja Rule hoorden we achteraf nog erg weinig.

4. Geen Eminem, wel Paul Walker

De lijst van namen die uiteindelijk niet meespeelden in de reeks is lang. Zo werd rapper Eminem eigenlijk eerst gevraagd voor de rol van Paul Walker, net als Christian Bale en Mark Wahlberg trouwens. Ook de rol van Luke Hobbs werd aanvankelijk toegeschreven aan rebel Tommy Lee Jones. Die had echter geen interesse en wanneer Dwayne 'The Rock' Johnson zichzelf aanbood bij de productie, was het zaakje snel beklonken.

5. Ongeveer 230 auto's werden vernield in het laatste deel

Met een budget van 250 miljoen dollar was er heel wat mogelijk in het laatste deel 'The Fate and the Furious'. Zo werden er tussen de 300 en 400 auto's aangekocht. Daarvan gingen er ongeveer 230 naar het autokerkhof. "De scenes worden niet in volgorde opgenomen", vertelt de autoverantwoordelijke McCartney van de franchise. "Het is dus mogelijk dat er een wagen in de vernieling wordt gereden en een dag later opnieuw moet gebruikt worden. Dan moet er dus een nieuwe aangekocht worden. Het kost gemiddeld 70.000$ om een doorsnee auto op te pimpen naar een 'Fast & Furirous'-exemplaar", vertelt McCartney.