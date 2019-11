Van Vlaanderen tot Hollywood, dit zijn de officiële richtlijnen voor naaktscènes: “Ze zeiden me dat ze niets gingen tonen, maar dan...” MVO

23 november 2019

12u00 6 Film Emilia Clarke zorgde deze week voor opschudding toen ze verklaarde dat ze zich onder druk gezet voelde om uit de kleren te gaan in de hitserie ‘Game of Thrones’. Ook Ella Leyers vertelde deze week over haar ervaringen op de set, en daarbij gaf ze duiding over wat ‘naakt’ tijdens een vrijscène eigenlijk inhoudt: “Alles wordt afgeplakt”, meent ze. Maar zijn er nóg richtlijnen om actrices te beschermen wanneer ze zich letterlijk blootgeven? We zochten het uit.

De Britse actrice Emilia Clarke besefte pas waarvoor ze getekend had nadat ze het script onder ogen kreeg. “Ik kwam recht van de toneelschool en dacht: behandel dit als een job. Als de naaktscène in het scenario staat, dan is het duidelijk essentieel. Het is wat het is en ik ga er het beste van maken. Ik had amper twee keer eerder op een filmset gestaan - en nu stond ik compleet naakt op een set, omringd door allemaal mensen, en ik wist niet wat ik moest doen en wat er van me verwacht werd. In de latere seizoenen had ik meer zelfvertrouwen. Ik heb ruzie gemaakt: ‘Nee, het laken blijft omhoog’, waarop de makers zeiden: ‘Je wil de fans toch niet teleurstellen?’ Fuck you, zei ik dan!”

Naakt in Vlaanderen

Niet alleen in Hollywood, maar ook in Vlaanderen houdt de film en tv-wereld zich bezig met het afschermen van acteurs en actrices tijdens naaktscènes. Zo vertelde Ella Leyers over haar eigen ervaringen in ‘Wat Een Dag’. “Ik heb al zo’n scènes gedaan, ja. Ik heb bijvoorbeeld het bed gedeeld met Bart Hollanders in ‘Professor T’. Maar dat was eigenlijk meer een vrijscène dan een naaktscène.” Wat het verschil is? “Alles wordt afgeplakt,” legt ze uit. Wanneer presentator Davy Parmentier wil weten of dat dan echt met tape gebeurt, huivert ze. “Nee, nee, absoluut niet. Hoe moet ik dat noemen? Een medisch slipje? Zo in papier...”

“Serieus?”, pikt acteur Sven De Ridder daar op in. Hij speelde onder andere al een vrijscène in ‘Fair Trade’, en liep al naakt rond in ‘Cordon’, ‘Vermist’ en ‘Bowling Balls’. “Bij mij was dat in latex. Van die vleeskleurige latex.” Kan ook. Volgens Ella is er daarnaast soms nog sprake van een vleeskleurige string. Keuze genoeg, dus. “Als het over niet-expliciete dingen gaat, natuurlijk”, gaat ze verder. “Als ze alleen je bovenlichaam filmen, bijvoorbeeld.”

Het loopt wel niet altijd zoals gepland, geeft Ella mee. “Soms worden gemaakte afspraken niet gerespecteerd, en dat is een lastige. Ik heb ooit een scène gehad waarin ik verkracht moest worden. Er werd beloofd dat ze niets gingen tonen van borsten of dergelijke... En ik moest mij op een bepaald moment ook omdraaien, maar dat wilde ik eigenlijk niet. Dan zeiden ze me: ‘maar we filmen het niet volledig’. Zo geschiedde. Maar achteraf zag ik dat ze tóch nog een shot van verder weg hadden genomen, waarop je vanalles ziet ontsnappen... Dat is ook waar Emilia Clarke het over heeft. Het gaat niet puur over naakt, want dat weet zij ook wel.”

Uit het gesprek tussen Ella en Sven blijkt al snel dat er veel variatie zit in de manieren waarop naaktscènes in de praktijk worden aangepakt. Blijkbaar dus ook niet altijd op de goede manier. Maar hoe zit de vork juist in de steel? Hebben acteurs en actrices bepaalde rechten als het op naakt aankomt? En bestaat daar een protocol rond? Ja, zo blijkt. Deze regels worden gehanteerd door onder andere Bafta, BFI en de Casting Directors’ Guild.

Nooit tijdens audities

Om te beginnen hoeven de acteurs in kwestie nooit hun kleren uit te trekken tijdens audities. Zelfs als ze auditie doen voor een specifieke naaktscène. Als ze worden teruggeroepen voor een auditie, en er tijdens de callback gevraagd wordt om semi-naaktheid, zoals een scène in ondergoed (alweer: geen volledige naaktheid tijdens callbacks) moet de acteur of actrice 48 uur op voorhand op de hoogte gebracht worden én het volledige script krijgen. Pas op de set zelf, als alles al in kannen en kruiken is, gaat het T-shirt uit.

Breng een getuige mee

Wanneer er auditie gedaan wordt, hebben acteurs het recht om een chaperon mee te brengen. Iemand die hen begeleidt en mentaal steunt, maar ook in de gaten houdt of alles wel correct verloopt. Dat kan gaan om hun manager, maar ook over vrienden en familie.

Alle info voor het tekenen

Acteurs moeten alle info over het script gekregen hebben voor het hun krabbel onder een contract zetten. Dat betekent dat ze vóór ze een deal met de tv- of filmmaatschappij aangaan weten of ze al dan niet naakt moeten zijn tijdens bepaalde opnames.

“In ‘Fair Trade’ heb ik mijn eerste vrijscène ooit moeten spelen. Ze zeiden op voorhand, toen ik het scenario doorkreeg, dat ik dat zou moeten doen”, aldus Sven De Ridder. “Zoiets heb ik nog niet meegemaakt, want je zit dan wel met een bepaalde stress, een spanning die anders is dan anders”, geeft hij toe. “Niet alleen jij, maar ook je tegenspeelster. Iedereen denkt dan altijd ‘goh, dat zal wel een plezante dag zijn geweest’, maar dat was dus niét. Dat was een hele technische dag. De ploeg reageerde daar ook héél professioneel op.” Volgens hem kan je je daar ondanks de voorkennis niet echt op voorbereiden. “Je moet wat praten tegen die actrice, en beseffen dat zij dat even ambetant vindt als jij. Op den duur wordt dat zo technisch dat je een klik maakt.” Tijdens de opnames had hij wel één grote schrik: “Ik zat constant te denken: als hij maar niet wakker wordt”, lacht hij. “Je zit daar niet met een draak natuurlijk, he. Dat is een mooie dame, en ik hoopte echt dat er niets zou ‘gebeuren’."

Inspraak

Ook in Hollywood gaat het zo. Maar als je één van de groten der Aarde bent, kan je je al wat meer permitteren. Kiera Knightley speelt haar naaktscènes niet meer zelf. Ze maakt gebruik van een body double die ze zelf heeft uitgekozen. Toch krijgt ze nog steeds inspraak over die bewuste momenten in een film. “Ook al speel ik ze niet zelf, ik bepaal wel mee hoe mijn seksscènes er precies zullen uitzien”, legt ze uit. “Ik heb voor de opnames van elke film altijd een uitgebreide meeting met de regisseur waarin we bespreken of naaktscènes überhaupt nodig zijn.”

Geschreven toestemming

Het logische gevolg van de vorige regels is dat studio’s ook op voorhand geschreven toestemming moeten hebben van de acteur of actrice in kwestie. Ze mogen tot geen enkele scène gedwongen worden die ze niet van te voren hebben goedgekeurd. Meestal wordt zo’n naaktclausule in het contract opgenomen, en het is niet ongebruikelijk dat de desbetreffende acteurs dat ook zien aan hun loonstrook. Zeker wanneer ze al enige bekendheid hebben wordt er meer uitbetaald wanneer acteurs uit de kleren gaan. Het moet gezegd dat jongere acteurs, die nog niet veel ervaring hebben in het vak, zo vaak de das om worden gedaan. Ze zijn zo enthousiast om een rol te mogen spelen dat ze vaak tekenen voor ze goed en wel weten waar ze aan beginnen. Of ze hebben het gevoel dat ze wel naaktscènes moéten spelen om het te maken in de business.

Professionele sfeer

Bij de meeste bedrijven is het de gewoonte om al het niet-essentiële personeel van de set te verwijderen wanneer er naaktscènes worden gedraaid. Van het personeel dat wél op de set is wordt er niets dan professioneel gedrag verwacht.

Ella Leyers heeft al een paar fictieve bedpartners gehad, en had naar eigen zeggen nog geen negatieve ervaringen wat haar tegenspelers betreft. “Ik heb een vrijscène gespeeld met Kevin Janssens. Hij lag neer, en ik moest op hem gaan zitten, en dan zag je in het shot mijn blote rug. Uiteindelijk zit je daar dus wel in je bloot bovenlijf. Maar nadat er ‘cut’ werd geroepen was Kevin altijd de eerste om mijn T-shirt aan te geven, terwijl hij al op de regisseur aan het roepen was. Dus ik voelde me in eerste instantie wel bekeken, maar ik merkte al snel dat niemand anders daarmee bezig was. Al zeker Kevin Janssens niet.”

“Paul Verhoeven gaat dan trouwens zelf ook naakt”, voegt Sven De Ridder daar nog aan toe. “Zodat de schroom weg is.” Jan Verheyen deed volgens Ella hetzelfde, op de set van ‘Team Spirit’, om solidair te zijn met de acteurs.