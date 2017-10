Van ‘Stranger Things’ tot Stephen King: oktober is griezelmaand bij Netflix 6 films en series die in oktober op Netflix verschijnen Tine Kintaert

12u10 0 Netflix Stranger Things Film Oktober is al een paar dagen oud, maar bij Netflix beginnen ze de komende dagen pas aan het nieuwe aanbod voor deze maand. Dat wil echter niet zeggen dat het niet veel soeps is: vooral griezelfans – het is dan ook Halloween – komen in oktober aan hun trekken, met onder meer het tweede seizoen van Stranger Things.

1. Riverdale

Het eerste seizoen van serie Riverdale was begin dit jaar een groot en ietwat onverwacht succes. Het tienerdrama, gebaseerd op de personages in de Archie Comics, en kreeg van de gevreesde site Rotten Tomatoes het label ‘verslavend’ mee. Om ervoor te zorgen dat de aandacht van de fans niet verslapt, stuurt zender The CW nu al een tweede seizoen op ons af. Netflix springt mee op de kar en zendt de nieuwe afleveringen gelijktijdig uit, te beginnen nu donderdag. Daarna volgt elke week een nieuwe episode.



Riverdale, vanaf 12 oktober op Netflix

2. Dynasty

Van een reboot gesproken: deze maand wordt ook de langverwachte remake van Dynasty gelanceerd. De avonturen van Fallon, Blake en Cristal dateren al van in de jaren ’80, maar volgens The CW zijn de verhaallijnen nog steeds actueel. In het nieuwe seizoen werden enkele veranderingen doorgevoerd - zoals een verhuis van Denver naar Atlanta en een minder blanke cast - maar verder blijft het plot grotendeels hetzelfde. In het begin dan toch… Ook hier zendt Netflix gelijktijdig uit: iedere week een nieuwe aflevering vanaf donderdag.

Dynasty, vanaf 12 oktober op Netflix

3. Mindhunter

Deze serie is er eentje van Netflix zelf en werd geproduceerd door niemand minder dan David Fincher en Charlize Theron. Geen slecht begin, en als je van crimidrama’s houdt, ben je hier helemaal aan het goede adres. De reeks draait rond Holden Ford (gespeeld door Jonathan groff), een FBI-agent die in de beginjaren van de criminele psychologie gevangenissen afschuimt om met seriemoordenaars te spreken. De kennis die hij daar opdoet, probeert hij dan toe te passen op lopende zaken.

Mindhunter, vanaf 13 oktober op Netflix

4. The Meyerowitz Stories

Hoewel oktober vooral vol spanning en horror zit bij Netflix, is er ook ruimte voor een komische noot. En met een cast als Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman en Emma Thompson weet je ook meteen dat het om een degelijk komedie gaat. Het verhaal draait rond broers Danny en Matthew (respectievelijk gespeeld door Adam en Ben), die het niet makkelijk hebben met hun onverbeterlijke vader Harold. In april werd de film al voorgesteld in Cannes, waar hij een staande ovatie van vier minuten lang kreeg. Dat belooft.

The Meyerowitz Stories, vanaf 13 oktober op Netflix

5. 1922

Elke griezelfan zal het beamen: niets past zo goed bij Halloween als een verhaal van Stephen King. Regisseur Zak Hilditch nam '1922' onder handen, de novelle over boer Wilfred James, die het plan opvat om zijn vrouw te vermoorden. De stevige thriller wordt op 20 oktober gelanceerd, maar krijgt nu al een stevige 7,8/10 op IMDb.

1922, vanaf 20 oktober op Netflix.

6. Stranger Things

Het eerste seizoen van Stranger Things werd vorig jaar al snel een echte culthit, en de fans wachten sindsdien vol spanning op seizoen 2. Het vervolg op een van Netflix’ paradepaardjes verschijnt eind deze maand, en de verhaallijnen vinden plaats rond Halloween in 1984 – ongeveer een jaar na de gebeurtenissen in seizoen 1. Wat er precies op de planning staat, blijft een goedbewaard geheim, maar de makers deelden wel al mee dat het verhaal van Eleven verder uitgediept zal worden. En dat het enorm spannend zal zijn, staat buiten kijf.

Stranger Things seizoen 2, vanaf 27 oktober op Netflix.