Van Sneeuwwitje tot Moana: dit zijn de stemmen achter alle Disney-prinsessen MVO

14 december 2018

08u00 3 Film De nieuwe Disneyfilm ‘Ralph Breaks The Internet’ speelt vanaf vandaag in de zalen, maar zelfs voor de première was hij al razend populair. Dat komt omdat alle Disneyprinsessen voor het eerst samen in een film te zien zijn.

Om het af te maken werden de meeste prinsessen opnieuw vertolkt door de actrice uit hun originele film. Dit zijn alle Disneyroyals in het echt!

Ariel uit ‘The Little Mermaid’

Jodi Benson (57) werd vereeuwigd als de stem van de roodharige zeemeermin Ariel in 1989. Voor ze terugkeerde als Ariel in ‘Ralph Breaks The Internet’ was ze ook al te zien in de Disneyfilm ‘Enchanted’. Ze is vandaag nog steeds aan de slag als zangeres.

Belle uit ‘Beauty And The Beast’

Paige O’Hara (60) werd onsterfelijk als de mooie Belle uit ‘Beauty And The Beast’. Ze speelde de rol voor het eerst in 1991.

Jasmine uit ‘Aladdin’

Lea Salonga (47) is de stem die je nog kent uit ‘A Whole New World’, één van de meest populaire Disneyliedjes aller tijden. Ze zong het duet samen met hoofdrol Brad Kane, die de rol van Aladdin op zich nam in de film uit 1992.

Pocahontas

Irene Bedard (51) is ‘Pocahontas’. De film uit 1995 toonde hoe de Indiaanse prinses vocht voor de ware liefde. De vrouw achter het bekende liedje ‘Colors Of The Wind’ is echter iemand anders. Judy Kuhn (60) nam de zangstem van de prinses voor haar rekening. Het was Bedard die terugkeerde voor ‘Ralph Breaks The Internet’.

Mulan

Is Mulan een prinses of niet? In de harten van ware Disneyfans bestaat er geen twijfel over. De iconische rol van het Chinese meisje dat haar haren afsnijdt om stiekem bij het leger te gaan en zo haar vader te redden, wordt gespeeld door Ming-Na Wen (55). De zangstem wordt echter verzorgd door... Lea Salonga (47). Wacht, hebben we haar al niet een keertje ontmoet in deze lijst? Zeker. Salonga was en is een geliefde artieste binnen The Walt Disney Company. Ze speelde naast Mulan (1998) ook de rol van Jasmine en sprak hier en daar nog wat andere stemmetjes in voor het bedrijf. Beide actrices maken hun opwachting in ‘Ralph Breaks The Internet’.

Merida uit ‘Brave’

De dappere prinses Merida uit ‘Brave’ werd vertolkt door de Schotse Julie Fowlis (40). Disney vond het belangrijk om een echte Schotse te casten voor de animatiefilm die zich afspeelt in de Highlands. Fowlis speelde Merida voor het eerst in 2012.

Rapunzel uit ‘Tangled’

De bekende zangeres en actrice Mandy Moore (34) nam de rol van Rapunzel voor haar rekening in de film ‘Tangled’ uit 2010. Het bekendste nummer uit de prent is ‘I See The Light’, dat ze zingt met haar tegenspeler, Zachary Levi.

Tiana uit ‘Princess And The Frog’

Tiana, de allereerste zwarte prinses in het Disney-universum, verscheen in 2009 en werd gespeeld door Anika Noni Rose (46). De actrice uit de VS keerde terug voor ‘Ralph Breaks The Internet’, maar kon jammer genoeg niet bij de première zijn om samen met de andere ‘prinsessen’ te poseren voor de camera’s.

Anna en Elsa uit ‘Frozen’

Ook prinses Anna en koningin Elsa keren terug met behulp van hun originele actrices: Kristen Bell (38) en Idina Menzel (47). Kristen is een doorwinterd actrice die al sinds haar kinderjaren aan de bak is, en Menzel is een bekende musicalster. Samen vormen ze een sterk team.

Vaiana of Moana

Prinses Moana, in het Nederlands beter bekend als Vaiana, werd vertolkt door de jonge actrice Auli’i Cravalho (18). Cravalho werd geboren in Kohala, Hawaii.

Niét originele actrices

Assepoester uit ‘Cinderella’

Assepoester-actrice Ilene Woods overleed in 2010. Ze werd vervangen door de Amerikaanse stemactrice Jennifer Hale.

Doornroosje uit ‘Sleeping Beauty’

De ondertussen 88-jarige Mary Costa keerde niet terug als de slapende prinses. Zij werd voor de gelegenheid vervangen door professionele stemactrice Kate Higgins.

Sneeuwwitje uit ‘Snow White’

De originele stem uit ‘Snow White’ was Adriana Caselotti. Gezien zij in 1997 het leven liet, werd ze in ‘Ralph Breaks The Internet’ vervangen door Pamela Ribon, een Amerikaanse screenwriter, auteur en actrice.