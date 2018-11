Van queen tot hacker: Claire Foy, de nieuwkomer die plots óveral opduikt MVO

21 november 2018

10u00 2 Film We kennen haar als Queen Elizabeth II uit ‘The Crown’, als bezorgde echtgenote in ‘First Man’ en vanaf vandaag ook als gevaarlijke Lisbeth Salander in ‘The Girl in the Spider’s Web’. De Britse Claire Foy was vorig jaar nog relatief onbekend, nu is ze plots overal.

We kennen Claire Foy (34) nog niet zo lang, maar nu al is ze een boegbeeld voor sterke vrouwelijke rollen. Zo zagen we haar in de immens populaire Netflix-serie ‘The Crown’, waarin ze een jonge versie van koningin Elizabeth speelt. Dat deed ze zo goed dat zelfs de échte Queen verklaarde fan te zijn van het programma.

Met enkel woorden van lof moest de actrice het echter niet stellen, want ze sleepte meteen ook een Golden Globe en een Emmy in de wacht voor haar overtuigende acteerprestatie.

Neil Armstrong

Claire is afkomstig uit het Engelse Manchester en woont vandaag in Londen, al is ze vaak terug te vinden in de Verenigde Staten. In de film ‘First Man’, die zich grotendeels afspeelt in het hoofdkwartier van Nasa - en uiteraard ook deels op de maan - zien we haar als Janet, de echtgenote van Neil Armstrong. Die laatste werd vertolkt door niemand minder dan Ryan Gosling.

Waar haar twee andere awards al indrukwekkend waren, wordt haar naam dankzij ‘First Man’ ook steeds luider gefluisterd naar aanloop van de Oscars.

Onopvallend

Zelf is ze nochtans eerder bescheiden, zo zegt ze zelf. “Ik ben niet iemand die graag in het oog springt. Ik draag graag eenvoudige kleding wanneer ik niet aan het werk ben. Haast niemand merkt me op wanneer ik gewoon over straat loop, en zo heb ik het graag.”

De ster heeft immers een moeilijke periode achter de rug. Negen maanden geleden scheidde ze van haar ex-man, Stephen Campbell Moore. Samen met hem heeft ze een dochtertje van drie jaar, Ivy Rose, die momenteel bij Claire inwoont. Moore is immers nog aan het herstellen van een zware operatie. Enkele maanden voor hun scheiding werd hij geopereerd aan een hersentumor. Hij kreeg de diagnose toen Claire het tweede seizoen van ‘The Crown’ inblikte, maar het koppel verklaarde dat ze al langere tijd uit elkaar waren.

Naast haar goed afgeschermde privéleven deden ook haar eerste grote film- en tv-projecten haar niet bepaald opvallen. Ze begon op haar 24ste met acteren en was onder andere te zien in ‘Wolf Hall’ (2015), ‘Vampire Academy’ (2014), ‘Season Of The Witch’ (2011) en ‘The Lady In The Van’ (2015). Pas sinds de première van ‘The Crown’ in 2016 werd ze een huishoudnaam. “Binnenkort zal iederéén weten wie Claire Foy is”, klinkt het bij critici. “Ze staat aan het begin van een bewogen carrière.”

Charme

Wat Claire zowel bij fans als de media in het oog doet springen, is haar vrolijke persoonlijkheid en haar gevatte humor. Dankzij de Netflix-hype werd ze uitgenodigd bij zowat elke talkshow, waardoor ze zonder problemen de harten van de kijker binnenwalste.

Donker kantje

Laat je echter niet misleiden door haar ronde wangen en aardige, blauwe ogen. Voor het eerst zien we haar donkere kant in het tweede deel van de ‘Millennium’-reeks, gebaseerd op de boeken van de Zweedse auteur Stieg Larsson. Deze tweede installatie werd echter geschreven door David Lagercrantz, na de dood van zijn voorganger. Foy speelt Lisbeth Salander, een gevaarlijke vrouw die uit is op wraak.

Regisseur Fede Alvarez wist meteen wie hij in de hoofdrol wilde zien. Grappig genoeg had Claire dat ook aan ‘The Crown’ te danken. “Het was haar huwelijksscène die het hem deed”, aldus Alvarez. “Ze had zo’n blik in haar ogen terwijl ze als de Queen naar prins Philip keek... Je zag hoe nerveus, bang en toch opgewonden ze was. Misschien had ze op dat moment wel spijt, maar toch probeerde ze haar glimlach vast te houden. Wat een acteerwerk! Ik besliste meteen dat ik haar wilde casten.”

Gezien de film een reboot is na de eerste prent met Rooney Mara in de hoofdrol, zijn vele fans sceptisch over de wissel. “Maar geloof me, ze zullen niet teleurgesteld zijn”, meent Alvarez.

Kwaad

Ook Foy zelf is erg blij met de rol. “Het is iets dat ik nooit eerder gedaan heb. Lisbeth Salander is tot diep in haar binnenste razend. Ze wil mannen doen boeten voor hun slechte daden. Oké, dat doet ze op een twijfelachtige manier, maar via kidnappings en zelfs marteling wil ze hen doen inzien hoe het is om je kwetsbaar te voelen, iets waar vrouwen dagelijks mee te maken krijgen.”

“Nu ik erover nadenk, heb ik dat best met haar gemeen. Ik ben, in essentie, best een kwade persoon. Ik maak me kwaad in mensen als Trump, in discriminatie, in de huidige maatschappelijke toestand...”, knikt ze. “Wat is er mis met razernij, als we ons kwaad maken over relevante dingen?”

‘The Girl In The Spider’s Web’ is vanaf vandaag te bekijken in de Belgische bioscopen.

