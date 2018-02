Van podium naar witte doek: Metallica-zanger James Hetfield maakt acteerdebuut TDS

14 februari 2018

16u18

Bron: ANP 0 Film James Hetfield, de leadzanger van de rockband Metallica, gaat voor het eerst in een film meespelen. De zanger krijgt een rol in 'Extremely Wicked, Shocking Evil and Vile', een film die het verhaal van seriemoordenaar Ted Bundy vertelt.

Metallica-zanger James Hetfield begint deze week met de opnames voor de film. In de thriller speelt hij agent Bob Hayward die Bundy, gespeeld door Zac Efron, arresteert voor een verkeersovertreding. Het is het acteerdebuut van de zanger in een speelfilm. De regisseur van de film, Joe Berlinger, werkte eerder al wel met Hetfield en Metallica samen bij het maken van de biografische film over de band Metallica: 'Some Kind of Monster'.

Bij toeval ontdekt Hayward enkele ongebruikelijke werktuigen in de auto van Bundy en besluit de zaak verder uit te zoeken. Het leidt uiteindelijk tot de val van de seriemoordenaar die zeker twintig en mogelijk meer dan honderd mensen vermoordde. Hij wordt ter dood veroordeeld en in 1989 geëxecuteerd.

In de film speelt Hetfield naast Zac Efron, Jim Parsons, Haley Joel Osment, Lily Collins, John Malkovich, Kaya Scodelario, Angela Sarafyan, Jeffrey Donovan, en Dylan Baker. Wanneer de film in de bioscopen verschijnt is nog niet bekend.