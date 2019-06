Van passie gesproken: 'Avengers'-fan bekeek 'Endgame' al 116 keer (en breekt daarmee het wereldrecord) SD

15 juni 2019

13u08

Bron: CNET 0 Film Agustin Alanis (30) vult zijn dagen met een wel heel bijzonder tijdverdrijf: al weken aan een stuk kijkt hij in de bioscoop naar ‘Avengers: Endgame’, en hij is niet van plan om daar snel mee te stoppen. De Amerikaan zag al 116 vertoningen van de superheldenfilm, en wil doorgaan tot 200. Daarmee breekt hij het huidige wereldrecord, dat op 103 vertoningen staat.

“Ik was helemaal niet van plan om het wereldrecord te verbreken”, vertelt Agustin Alanis aan CNET. “Maar ik heb de film al twee weken lang elke dag bekeken sinds hij uitkwam, en aangezien de film alle records brak, besloot ik dat ook te doen.” De man vertelt verder dat hij al voorbereid was op de herhaling: in 2014 bekeek hij ‘Captain America: Winter Soldier’ ook verschillende keren bij hem thuis, al zouden de kaarten bij een niet-Marvel-film moeilijker liggen, denkt hij. “Ik denkt niet dat ik het bij een andere film zou proberen", klinkt het. Beu wordt hij het in ieder geval niet, naar eigen zeggen. “Kan niet. Ik zeg de tekst mee in mijn hoofd, en soms luidop wanneer er niemand naast me zit.”

Normaal gezien gaat Alanis twee keer op een weekdag naar de bioscoop, en nog vaker in het weekend. Tijdens het openingsweekend van ‘Endgame’ zag hij de film wel vijf keer. “Mijn vrienden en familie steunen me allemaal”, vertelt hij. “Mijn ouders en jongere zus kwamen meekijken toen ik de 100 kijkbeurten haalde.”

Alanis hoopt nu dat hij een plaatsje krijgt in het Guinness Book of World Records, en heeft alle details aan de organisatie overgemaakt. Een antwoord heeft hij nog niet gekregen, maar de man heeft goede hoop, aangezien er al een dergelijk record bestaat. Dat staat op naam van Tony Mitchell, die in 2018 de film ‘Avengers: Infinity War’ 103 keer zag.