Van nudist met bierbuik naar ruige cowboy: Kevin Janssens heeft rol in Franse western te pakken TK

04 januari 2020

08u38

Bron: Vertigo 0 Film In ‘De Patrick’ speelde Kevin Janssens nog een nudist met overgewicht, maar in zijn nieuwste film gooit de acteur het over een heel andere boeg. Hij heeft de rol van cowboy/huurling te pakken in ‘L’état Sauvage’, een Franse western die eind deze maand in première gaat.

Maar liefst 17 kilo kwam Janssens bij voor zijn rol in ‘De Patrick’ - onder meer door Häagen-Dazs-potten in de microgolf te stoppen en op te drinken - maar daar is in de trailer van ‘L’état Sauvage’ niets meer van te merken. Strak in het cowboypak speelt hij een van de hoofdrollen in de western van regisseur david Perrault. Janssens speelt in de Franse film - waarin hij vreemd genoeg Engels praat - een gewezen huurling die een gezin helpt om de Amerikaanse burgeroorlog te ontvluchten. Hun tocht, die van Missouri naar New York en uiteindelijk Parijs gaat, is natuurlijk niet zonder gevaren.

‘L’état Sauvage’ gaat eind deze maand in première op het Internationaal Filmfestival van Rotterdam. Wanneer de prent bij ons te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.