Van Kanye Wests mening tot het verhaal van Scooter Braun: dit zie je niet in de Taylor Swift-documentaire 'Miss Americana'

03 februari 2020

16u54

Bron: The Huffington Post 0 Film Op 31 januari ging ‘Miss Americana' in première, een Netflix-documentaire over Taylor Swift (30). Regisseur Lana Wilson (37) mocht de popster verschillende jaren volgen en dat leverde een openhartig portret op van de doorgaans vrij gesloten Swift. Toch zijn er verschillende onderwerpen die de film niét haalden.

Documentairemaker Lana Wilson was meteen geïnteresseerd toen haar gevraagd werd om ‘Miss Americana’ te maken, zegt ze aan The Huffington Post. “Ik voelde een connectie met het idee van het ‘brave meisje’ zijn - waardering nodig hebben, en schouderklopjes", zegt ze. “En dan volgt een groeiend feministisch en politiek bewustzijn en een bewustwording van de dubbele standaard die ze meemaakt. Ik haalde veel inspiratie uit het feit dat ze besliste dat ze haar ware zelf moest zijn en de muilkorf moest afdoen, op een manier waarop ze dat nog nooit had gedaan.”

Helaas telt de film slecht 85 minuten, wat betekent dat er heel wat materiaal sneuvelde in montage. Wilson geeft enkele voorbeelden en legt uit waarom die beelden of ideeën het finale product niet haalden.

Kanye’s visie

Wie Taylor Swift zegt, zegt ook Kanye West. In 2009 bestormde de rapper het podium van de MTV Video Music Awards en greep hij de microfoon uit handen van Taylor, die net een award voor beste muziekvideo gewonnen had. Beyoncé had moeten winnen, vond hij, en dat wilde hij toch even duidelijk maken. Het was het begin van een jarenlange vete tussen de twee sterren, waarin nooit echt duidelijk werd wat nu wel en niet klopte van de beschuldigingen die heen en weer vlogen. In ‘Miss Americana’ wordt de heisa wel kort even aangehaald. Zo zegt Swift: “Wanneer je leeft voor de goedkeuring van vreemden, en je daar al je vreugde en voldoening uithaalt, dan kan één slecht ding alles laten ineenstorten." Ze noemt het gebeuren op de MTV Awards ook een “katalysator voor een hoop van de psychologische paden die ik daarna nam.”

Maar hoe Kanye West alles ervoer, komen we niet te weten. Een bewuste keuze, zegt Wilson: “Ik wilde dat het niet allemaal om Kanye zou gaan. Ze was een wonderkind van de countrymuziek, en het was een sprookje met als hoogtepunt die rit in een paardenkoets naar de VMA’s. Toen Kanye haar microfoon afnam en het publiek boe riep, had ze het gevoel dat de mensen haar uitjouwden. Ik kon helemaal begrijpen dat het niet zozeer om Kanye ging maar wel om deze 19-jarige artiest die ervan houdt om op te treden en toegejuicht te worden, maar die iets vernederend en verschrikkelijk meemaakt en vertelt hoe het haar beïnvloed heeft.”

Meer studiotijd

Wie geïnteresseerd is in het muzikale proces van Taylor Swift, komt in ‘Miss Americana’ zeker aan zijn trekken. Er zijn verschillende scènes waarin de zangeres in de studio te zien is, werkend aan nieuw materiaal. Maar er waren nog veel meer studiobeelden die helaas sneuvelden, vertelt Wilson. “We moesten zoveel materiaal waarop ze aan nieuwe nummers werkt, knippen. Het was zo moeilijk om dat af te bakenen. Op een bepaald moment hadden we een scène van 40 minuten lang waarin ze aan ‘Only the Young’ werkt.” Maar Swifts manier van werken - teksten en melodieën meteen opnemen op haar telefoon - zorgde ook voor inspiratie, klinkt het. Ook Wilson gebruikt haar telefoon nu veel vaker wanneer ze een film maakt. “Inspiratie komt en gaat. Je moet het grijpen wanneer het zich presenteert.”

Scooter Braun en Big Machine

Een van de recente drama’s in het leven van Taylor Swift: de verkoop van haar oude platenmaatschappij Big Machine Records aan Scooter Braun. Daarmee kwamen ook alle rechten van haar oude muziek in handen van Braun, iets waar Swift allesbehalve blij mee was. Toch is van het hele drama niets te merken in ‘Miss Americana’. “Taylor heeft het er al in haar eigen woorden over gehad en het hele gebeuren is al zo uitgebreid besproken in de media, dat ik echt wilde focussen op het verhaal dat volgens mij nog niét verteld was", zegt Wilson. “Het verhaal van wat deze vrouw gedurende een paar jaren meemaakte dat ervoor zorgde dat ze besloot haar stem op een nieuwe manier te gaan gebruiken. Dat was het eigenlijk.”