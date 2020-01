Van het podium naar het witte doek: Angèle gaat acteren naast Adam Driver en Marion Cotillard BDB

30 januari 2020

06u52

Op muzikaal vlak scheert ze al hoge toppen, maar nu wil Angèle Van Laeken (24) ook de filmwereld veroveren. De zangeres gaat een rol spelen in 'Annette', een musical met onder andere 'Star Wars'-acteur Adam Driver en Marion Cotillard die dit jaar in de zalen komt. Dat is te lezen in Het Nieuwsblad.

‘Annette’ vertelt het verhaal van een stand-upcomedian en een operazangeres. Hun luxeleventje wordt dooreengeschud wanneer ze samen een dochtertje krijgen. Annette blijkt een meisje te zijn met een bijzondere gave. De regie is handen van de Fransman Léos Carax. Er vonden ook opnames plaats in ons land, namelijk in Brugge, Luik en Brussel.

De hoofdrollen in de film worden vertolkt door Adam Driver, Marion Cotillard, Michelle Williams, Simon Helberg (Howard uit ‘The Big Bang Theory’) en… Angèle dus. Dat de Brusselse zangers ook in de film zou opduiken, was ten tijde van de opnamen nog niet geweten, maar intussen staat haar naam tussen die van de andere castleden te prijken op de officiële filmwebsite IMDb. Eerder sprak Angèle al een stem in voor de Franse versie van ‘Toy story 4' en stond ze op de set van de komische serie ‘La flamme’. Welke rol ze precies zal spelen in ‘Annette’, is nog niet bekend.