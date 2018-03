Van 'Hellboy' tot 'The Shape of Water': deze acteur speelde al mee in 150 films en series, maar niemand kent hem AVH TK

Met 13 Oscarnominaties en vier effectieve beeldjes - waaronder die voor beste film - kan je 'The Shape of Water'gerust een succes noemen. Dat is mede te danken aan d e 57-jarige Doug Jones. Doug wie? Wel, de man is de meest beroemde acteur die je nog nooit gezien hebt.

Doug is een van de meest ervaren acteurs in Hollywood. Hij speelde al mee in meer dan 150 films en series, waaronder enkele absolute blockbusters zoals ‘Batman Returns’, 'Hellboy' en ‘Pan's Labyrinth’. De man heeft meer ervaring dan pakweg Brad Pitt of Matt Damon, maar toch blijft Jones een nobele onbekend. De acteur wordt immers bijna altijd gecast in onherkenbare rollen. Hij is een grote naam in het wereldje, maar een nobele onbekende erbuiten.

Al 31 jaar lang is Jones actief in de filmwereld. Het was tijdens zijn studententijd dat hij zijn passie voor mime ontdekte. "Dat is een hele visuele vorm van communicatie, en het was een uitstekende voorbereiding voor mijn acteerwerk." Zijn talent en zijn aparte lichaamsbouw - Doug is lang en slank met een mager gezicht - leverden hem al snel naam en faam op. "Toen ik in 1985 naar Hollywood verhuisde, was mijn vierde job een reclamecampagne van McDonald's", aldus Doug. Hij werd de 'Moon Man', en daarna ging het als vanzelf. "De sector had heel snel door dat ik de man was die gekke kostuums droeg, er goed in kon bewegen en niet eens klaagde terwijl ik het deed."

Monsters, duivels en aliens

Sindsdien werd Jones al talloze keren gecast als monster, duivel of alien. Net door zijn aparte profiel is Jones grof wild in Hollywood. Bij vrijwel elke fantasy- of sciencefictionfilm trekken regisseurs aan zijn mouw om een of andere vreemd wezen te spelen. En telkens wordt hij daarvoor onherkenbaar gemaakt in de schminkstoel. Van een magere, creepy clown in 'Batman Begins' tot Mr. Saru in de recente serie 'Star Trek: Discovery' - overigens te zien op Netflix.

Het is geen gemakkelijke discipline, waarschuwt Doug. "Afhankelijk van het wezen dat ik speel, kan mijn tijd in de schminkstoel variëren van vijf minuten tot enkele uren. De make-up voor Mr. Saru duurt zo'n twee uur, wat eigenlijk heel weinig is. Abe Sapien in 'Hellboy' was dan weer het andere uiterste: dat kostte ons zeven uur per dag." Het is ook lang niet altijd comfortabel. "Rubber dragen is niet erg glamoureus: het is heter en zwaarder dan je het wil, je voelt je opgesloten en ze maken niet altijd gaten zodat je naar de wc kan gaan."

Bizarre combinatie van vaardigheden

Het is vooral regisseur Guillermo Del Toro die Doug zijn onsterfelijke rollen gaf. De man is een grote fan van Jones en de twee werkten al zes keer samen. Vooral Jones’ rol in ‘Pan’s Labyrinth’ is memorabel; hij speelde het beroemde personage Fauno in de film. En nu zal ook zijn rol als de amfibieman in 'The Shape of Water' de geschiedenisboeken ingaan.

“Wie een vreemd wezen speelt, moet beschikken over een bizarre combinatie van vaardigheden. De acteur moet zich kunnen uitdrukken door de lagen van latex en siliconen heen”, vertelt Del Toro aan Buzzfeed. “Het is een heel zeldzame discipline en er zijn heel, heel weinig acteurs die dat kunnen. Doug is de enige die ik met zulke rollen vertrouw.”

Mooie woorden van een van de grootste regisseurs van zijn generatie. De kans dat je Doug Jones in de komende jaren aan het werk zal zien, is dan ook heel groot. De kans dan je het zal beseffen, is dan weer heel klein.