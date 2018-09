Van Groeningens 'Beautiful Boy' is na wereldpremière officieel Oscarfavoriet SD

08 september 2018

08u00 0 Film Heuglijke tijden voor Felix Van Groeningen. Op het moment dat z'n eerste Amerikaanse prent 'Beautiful Boy' in wereldpremière ging in Canada, werd hij ook genoemd als Oscarfavoriet. "Ondanks de zenuwen probeer ik hier zo veel mogelijk van te genieten", vertelde de regisseur net voor hij de rode loper op moest.

Een 'sure bet', vrij vertaald: een gedoodverfde favoriet. Zo omschrijft het Amerikaanse zakenblad 'Forbes' de kansen van 'Beautiful Boy' om in februari volgend jaar tot 'Beste Film' te worden uitgeroepen tijdens de Oscars. Filmcritici hadden Felix Van Groeningens nieuwste project al de hemel ingeprezen en een Academy Award toegedicht, maar zo 'officieel' was het nog nooit. Het is nu afwachten tot januari, wanneer de nominaties ook echt bekend worden gemaakt. Overigens: in dezelfde categorie 'sure bets' noemt 'Forbes' - dat doorgaans goed geïnformeerd is - ook nog de films 'First Man', 'A Star Is Born' met Lady Gaga en 'BlacKkKlansman'. Maar beter nieuws kon Felix Van Groeningen aan de vooravond van z'n wereldpremière in Canada, afgelopen nacht onze tijd, niet krijgen. "Ik heb al veel grote filmfestivals gedaan, maar dit is toch extra speciaal", vertelt de Belgische regisseur enkele uren voor 'zijn' 'Beautiful Boy' voor het eerst aan het publiek wordt getoond. De afgelopen dagen reisde hij samen met de acteurs van hot naar her voor interviews en fotoshoots, met als kers op de taart het Internationale Filmfestival van Toronto.

Emotioneel

Het aangrijpende 'Beautiful Boy' vertelt het verhaal van David, een vader die machteloos toeziet hoe zijn zoon Nic kampt met een drugverslaving en zijn gevecht tijdens de ontwenningsperiode. De hoofdrollen worden vertolkt door topacteur Steve Carell, bekend van 'The Office' en 'The 40 Year Old Virgin', en rijzende ster Timothée Chalamet, die meespeelde in 'Call Me By Your Name'. "Er is veel aandacht voor de film, mede dankzij de sterke cast, en ik voel dat het hier heel hard leeft", zegt Van Groeningen. "Het is ontzettend fijn om weer samen te komen met alle mensen die hieraan meegewerkt hebben. De opnames waren voor mij een heel emotionele maar ook prachtige tijd."

Feestje bouwen

"Als je ziet dat mensen aangedaan zijn en er echt stil van worden, dat doet deugd. Ik ben ontzettend benieuwd hoe de film vanavond zal binnenkomen bij het publiek. We gaan er alleszins met volle teugen van genieten en een feestje bouwen met de cast." Voor Van Groeningen werd het de eerste rode loper samen met zijn vriendin Charlotte Vandermeersch (34) sinds de geboorte van hun zoontje Rufus, drie maanden geleden. "Het is de eerste keer dat we hem een paar dagen moeten missen, maar hij is in goede handen thuis bij mijn moeder."

'Beautiful Boy' is vanaf 21 november te zien in de bioscoop.