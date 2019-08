Van ‘Game Of Thrones’ naar Marvel: Kit Harington stapt samen met Angelina Jolie in nieuwe monsterfranchise MVO

30 augustus 2019

17u00

Bron: Entertainment Weekly 0 Film ‘Game Of Thrones’-hoofdrolspeler Kit Harington, die we acht seizoenen lang aan het werk zagen als Jon Snow, ruilt de ene grote franchise voor de andere. Hij heeft een rol te pakken in ‘The Eternals’, de eerste film rond het nieuwe superheldenteam van Marvel Studios. Zijn tegenspeelster wordt niemand minder dan Angelina Jolie.

Je moet het hem nageven, overstappen van één monsterfranchise naar de andere is niet evident. Niet veel acteurs deden het hem voor. Denk bijvoorbeeld maar aan Daniel Radcliffe die voor altijd Harry Potter zal blijven in het collectieve geheugen, en zo vastgeroest raakte aan die rol. Haringtons belangrijkste ‘Game Of Thrones’-collega, Emilia Clarke, schopte het voorlopig ook nog niet verder dan een kerstfilm.

Ook op persoonlijk vlak was het voor Harington geen evidentie om verder te gaan na ‘Game Of Thrones’. Het einde van de reeks viel hem zwaar en zorgde voor een groot zwart gat in zijn leven. Dat zette hem aan tot drinken, en leverde hem uiteindelijk zelfs een alcoholprobleem op. Maar zelfs na een depressie en een opname in een psychiatrische instelling heeft Kit zich volledig herpakt.

Géén krachten

Van HBO naar Marvel, het is geen slechte ruil. Kit zal de rol van Dane Whitman gaan spelen, een personage zonder superkrachten. Naast hem zien we onder andere Angelina Jolie, die één van de helden speelt, én zijn ‘Game Of Thrones’-collega Richard Madden. Ook die laatste maakt wel deel uit van het superheldenteam.

‘The Eternals' speelt zich lichtjaren voor het begin van de huidige Marvel-films af. De laatste verhaallijn uit het Marvel Cinematic Universe eindigde met ‘Avengers: Endgame’, die sinds kort ook de box office-recordhouder aller tijden is. Aan centen zal het Kit dus ook niet ontbreken.

‘The Eternals’ verschijnt vanaf 6 november 2020 in de bioscopen.