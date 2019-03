Van eng tot sexy: er is een vampier voor iedereen SD

07 maart 2019

12u00 0 Film Op 4 maart 1922 ging de eerste vampierenfilm ooit in première: het Duitse ‘Nosferatu, eine Symphonie des Grauens’, een onofficiële vertelling van Bram Stoker’s boek ‘Dracula’. Sindsdien blijken vampieren een gedroomd onderwerp voor films en series, al is hun uiterlijk door de jaren heen behoorlijk veranderd.

Volgens de vakliteratuur kan je een vampier beschrijven als een ondode, die zich voedt met bloed (en dan het liefst nog van een mens). Hij zou scherpe boventanden hebben om zijn slachtoffers te kunnen bijten en niet ouder worden. Vampieren slapen overdag in een kist en gaan ‘s nachts op jacht. Sommige wezens hebben bovennatuurlijke krachten en kunnen van gedaante veranderen. Denk maar aan de vleermuis, die vaak met vampieren geassocieerd wordt. Maar elke filmmaker geeft daarnaast zijn eigen interpretatie aan de ondode wezens, zoals af te leiden valt aan deze (onvolledige) lijst.

1. ‘Nosferatu’ - 1922

De filmklassieker ‘Nosferatu’ confronteerde de kijkers met een afschrikwekkende vampier. Graaf Orlok heeft extreem lange ledematen, klauwen, puntoren en een griezelige blik. Regisseur F.W. Murnau is trouwens verantwoordelijk voor het toevoegen van een nieuw element aan de Dracula-mythe. Zijn graaf Orlok sterft wanneer hij getroffen wordt door zonnestralen, en dat gebeurde nooit in vroegere verhalen.

2. ‘Dracula’ - 1931

Waar ‘Nosferatu’ een onrechtmatige interpretatie was van Bram Stoker’s boek ‘Dracula’, werd ‘Dracula’ van Tod Browning, met Bela Lugosi in de hoofdrol met toestemming van de erven gemaakt. Voor heel wat kijkers is Lugosi de ultieme Dracula: een knappe, charmante edelman, zonder extreme uiterlijke kenmerken. Hij was wat bleekjes, hulde zich graag in een satijnen cape (nog altijd vaak hét kledingstuk bij uitstek voor wie zich in een ondode wil verkleden) en veranderde regelmatig in een vleermuis.

3. ‘The Lost Boys’ - 1987

De vampieren in ‘The Lost Boys’ zijn totaal niet te vergelijken met die uit de vorige vampierenfilms. Hier geen stoffige gewaden en bleke huiden meer, maar jonge, aantrekkelijke mensen die eruitzien alsof ze evengoed in een heavy metalband kunnen zitten. Denk: leren jasjes, een overdaad aan juwelen en weelderige haardossen. Tiens, kan een vampier ook sexy zijn?

4. ‘Buffy the Vampire Slayer’ - 1992

In ‘Buffy the Vampire Slayer’ zijn vampieren qua uiterlijk niet te onderscheiden van gewone mensen, al kunnen ze dat uiterlijk ook veranderen. Dan zien ze er ook monsterlijk uit, met gele ogen, scherpe tanden en een uitgesproken wenkbrauwboog. Oudere vampieren verliezen echter wel hun menselijke gelijkenissen. In de serie hebben de vampieren bovennatuurlijke krachten, zoals versnelde genezing en meer kracht.

5. ‘Interview with a Vampire’ - 1994

De romantische vampieren uit ‘Interview with a Vampire’ worden het meest gekenmerkt door de blauwe aderen die over de gezichten van de acteurs kronkelen. Om die aderen zo natuurlijk mogelijk na te bootsen, moesten de acteurs een half uur ondersteboven hangen, zodat het bloed naar hun hoofd zou stijgen en hun aderen duidelijker naar voren zouden komen. De make-upartiesten konden dan simpelweg de natuurlijke aderen natekenen.

6. ‘Blade’ - 1998 - 2004

In de eerste ‘Blade’-film was er niet al te veel verschil tussen vampieren en mensen. Het hele universum schreeuwde een zekere jaren 90-coolheid uit: leren outfits, bleke huid, de typische zonnebrillen uit die periode ... Het vervolg op ‘Blade’ werd echter geregisseerd door Guillermo Del Toro, en die voegde wat extra horrorelementen toe. Plots waren er ook vampieren die op hun eigen soort joegen, en bijvoorbeeld hun bloederige kaken helemaal konden uitstrekken, wat hen een angstaanjagend uitzicht opleverde.

7. ‘True Blood’ - 2008

Ook fictieserie ‘True Blood’ zette volop in op het idee van de sexy vampier. De vampieren in de serie zijn zelfs zo begeerlijk, dat mensen zich vrijwillig aanmelden om als voedselverstrekker te dienen. Het belangrijkste verschil met de legende is dat de vampieren in ‘True Blood’ vrij onder de mensen leven, als een aparte bevolkingsgroep, en een groot deel van hen overleeft op synthetisch bloed.

8. ‘Twilight’ - 2008

‘Twilight’ was de ultieme fantasie voor tienermeisjes. De romance tussen een gewoon meisje en een vampier bleek een kassucces, maar deed vampierenfans toch steigeren. Want nee, deze vampieren gaan niet dood wanneer ze in het zonlicht kwamen. In plaats daarvan beginnen ze te glinsteren.

Nog meer vampieren?

Wie in de toekomst nog meer vampierenfilms wil bekijken, mag zich aan een hele hoop remakes verwachten. Zo staan er nieuwe versies van ‘Blade’, ‘Dracula’ en ‘Interview with a Vampire’ op de planning. Ook nieuwe films als ‘Morbius, The Living Vampire’ en een nieuwe ‘Underworld’-film zijn in de maak.