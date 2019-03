Van een voetfetisj tot atypische muziek: de 10 dingen die een Tarantino-film typeren SD

21 maart 2019

17u50

Bron: Kameraki 0

Naar aanleiding van de nieuwe trailer van ‘Once Upon a Time in Hollywood’, maken we een overzicht van de tien dingen die een Quentin Tarantino-film zo typeren. Denk maar aan zijn atypische muziekkeuze en zijn voetfetisj.