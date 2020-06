Van een verrassing gesproken: wordt James Bond papa in nieuwste film? SDE

08 juni 2020

07u55 0 Film We kennen het fictieve personage James Bond allemaal als een stoere spion, elegante Brit en bovenal: charmante vrouwenversierder. Maar toegewijde vader, dat past niet echt in het rijtje. Toch is dat precies wat we te zien zullen krijgen in de nieuwste Bond-film, ‘No Time To Die’, als we de Britse media mogen geloven.

De release van ‘No Time To Die’ werd door het coronavirus uitgesteld. De prent zal pas in november in de bioscoopzalen te zien zijn. Maar ondertussen wordt er al druk gespeculeerd over een mogelijke verhaallijn. Vorige week werden enkele call sheets - waarin het opnameschema van de acteurs beschreven staat - te koop aangeboden op eBay. Een daarvan lijkt aan te tonen dat James Bond een gezinnetje heeft.

Het gaat om een scène die vorig jaar in het zuiden van Italië werd opgenomen. Aanwezig op de set: Lea Seydoux (die Bonds geliefde Madeleine Swann speelt), Lashana Lynch (die 00-agent Nomi vertolkt) en de vijf-jarige Lisa-Dorah Sonne, die een zekere Mathilde speelt. “Nomi loodst Madeleine en Mathilde naar een veilige omgeving, met het eiland op de achtergrond", staat er op het call sheet te lezen. Voor veel fans het bewijs dat Madeleine en James samen een kind gekregen hebben: Mathilde.

De verhaallijn zou bedacht zijn door Phoebe Waller-Bridge, de bedenker van ‘Fleabag’, en zou moeten aantonen dat Bond ook al een dagje ouder wordt. “Door van hem een vader te maken opent zich een hele nieuwe wereld wat betreft verhaallijnen en drama. Dat Bond ontdekt dat hij vader is, is dan ook essentieel voor de plot."

