Exclusief voor abonnees Van een moordende kalkoen tot een sadistische nymfomane: een duik in de wereld van de cultfilm Silke Denissen

11 april 2020

20u00 0 Film Nu we allemaal in ons kot moeten blijven - en bij uitbreiding in onze luie zetel - is het moment aangebroken om iets nieuws te leren kennen. De cultfilm bijvoorbeeld. Jan Verheyen (57) maakt je alvast wegwijs.

Je hebt de term ‘cultfilm’ vast al eens horen vallen, maar wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld? En waarin onderscheidt de cultfilm zich van de echte klassiekers en de pure ‘slechte’ films? ‘Fight Club’-gewijs (géén cultfilm trouwens, zoals we later zullen aantonen) lijst regisseur en filmkenner Jan Verheyen voor ons de zes belangrijkste regels voor dit genre op. En geen nood, over deze regels mag je wel praten.

Regel 1: Een cultfilm kun je niet maken

“Dit is echt heel belangrijk”, zegt Jan Verheyen. “Een cultfilm kun je niet máken. Je kunt alleen maar een cultfilm wórden.” Met andere woorden: een regisseur kan niet zomaar besluiten dat hij nu een cultfilm gaat maken. “Dan krijg je een film die veel te hard probeert. Zoals ‘Attack of the Killer Tomatoes’. Met die titel mik je zo expliciet op de status van cultfilm, dat je het niet meer kunt zijn.” Maar hoe wórd je het dan? “Dat moet spontaan gebeuren, vanuit het publiek", weet Verheyen. Een goed recent voorbeeld is ‘The Room’. Die werd in de Verenigde Staten opgenomen in het middernachtcircuit - bioscopen die om middernacht voorstellingen gaven voor overwegend studenten en een cinefiel publiek. De film werd keer op keer vertoond, en na een tijdje gingen mensen er naartoe om luidkeels de dialogen mee te roepen. “Het werd een soort evenement.” Ook ‘The Rocky Horror Picture Show’ uit 1975 is zo’n middernachtlieveling.

