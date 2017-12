Van circusartiesten tot patsers: 8 films die in januari in de bioscoop verschijnen Tine Kintaert

14u00 2 RV Film Bij een nieuw jaar hoort een nieuwe lading films, en de productiemaatschappijen zetten 2018 in met een aantal stevige knallers. Van Dwayne ‘The Rock’ Johnson tot onze eigen Matteo Simoni: er zijn heel wat grote sterren vertegenwoordigd. Wil je die pas gekregen filmtickets meteen uitgeven? Dan zijn deze acht zeker het overwegen waard.

The Greatest Showman

We kennen Hugh Jackman allemaal als krachtpatser Wolverine, maar weinig mensen weten dat de man zijn carrière ooit begon als musicalacteur. Hij stelde zijn zangkunsten al tentoon in ‘Les Misérables’ en doet dat nu opnieuw in ‘The Greatest Showman’: eveneens een rasechte musical, maar een stuk vrolijker dan de Franse tragedie. Hij kruipt in de huid van P.T. Barnum, een van de grootste circusbazen aller tijden, die in de film een eerste voorstelling met uitzonderlijke mensen op poten zet. U hoort het al: spectaculaire acts, grote dansscènes en prachtige kostuums verzekerd.

The Greatest Showman, vanaf 3 januari in de bioscoop.

Molly’s Game

Deze film heeft een dijk van een verhaal: de prent is gebaseerd op de memoires van Molly Bloom, de vrouw die geheime pokernachten organiseerde waar 2 miljoen dollar een peulschil was. Van celebrity’s tot de rijksten van Wall Street, Molly zorgde dat ze handenvol geld verloren of verdienden – en hield er natuurlijk zelf ook een aardig zakcentje aan over. Een leven dat tot de verbeelding spreekt, tot de FBI kwam aankloppen en de pret voorbij was. De acteurs zijn overigens ook niet min: Jessica Chastain neemt de hoofdrol voor haar rekening, Idris Elba acteert aan haar zijde.

Molly’s Game, vanaf 3 januari in de bioscoop.

The Commuter

Liam Neeson en actiethrillers, het is altijd een goede combinatie geweest. Dit keer kruipt hij in de huid van Michael McCauley, een verzekeringsagent die dagelijks de trein neemt. Als een vreemde dame hem 100.000 dollar aanbiedt om een verborgen passagier te vinden, komt hij in een dodelijke samenzwering terecht. Oscars zal de acteur er niet mee winnen, maar op een stevige dosis spanning en actie kan je zeker rekenen.

The Commuter, vanaf 17 januari in de bioscoop.

Darkest Hour

Films met Hitler in de hoofdrol zijn er genoeg, maar in ‘Darkest Hour’ wordt WOII eens van een andere kant bekeken. Letterlijk, want de prent focust zich op Winston Churchill. De kijker volgt de beruchte Britse premier tijdens de eerste dagen van zijn termijn, waarin hij moet beslissen of hij zal onderhandelen met de Führer of toch maar ten oorlog zal trekken. Gary Oldman kruipt in de huid van de corpulente Prime Minister, Joe Wright is regisseur van dienst.

Darkest Hour, vanaf 17 januari in de bioscoop.

The Post

Als Meryl Streep en Tom Hanks samen in een film zitten, kan je er vrij zeker van zijn dat het een prima resultaat oplevert. Ze geven het beste van zichzelf in dit historische drama, waar ze als de werkende kracht van de Washington Post een doofpotoperatie van de Amerikaanse overheid blootleggen. En die ziet dat natuurlijk niet graag gebeuren.

The Post, vanaf 24 januari in de bioscoop.

Patser

De film moet nog uitkomen, maar over ‘Patser’ is toch al veel inkt gevloeid. Het nieuwe kindje van regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah schept torenhoge verwachtingen, en niet alleen omdat Matteo Simoni de hoofdrol voor zijn rekening neemt. Het verhaal kan ook tellen: een waanzinnige trip van vier vrienden op 't Kiel die ervan dromen om te leven als echte patsers, namelijk snel rijk worden en leven zoals in een videoclip of zoals Tony Montana in Scarface. Living the good life met snelle patserbakken, dikke villa's, veel bling bling en... respect.

Patser, vanaf 24 januari in de bioscoop.

Jumanji: Welcome to the Jungle

Een sequel maken van een razend populaire film, het is een groot risico. En al helemaal als je het 22 jaar later doet en in de voetsporen moet treden van Robin Williams. Maar Hollywood hoopt dat een sterrencast met Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Kevin Hart en Jack Black de boel kan rechthouden - en de CGI-mogelijkheden zijn natuurlijk ook veel uitgebreider dan in 1995. Of hij even goed wordt als het origineel, kunnen we niet beloven, maar amusant wordt het zeker.

Jumanji, vanaf 31 januari in de bioscoop.

Wonder Wheel

Woody Allen mag dan een omstreden figuur zijn, maar om het met de woorden van Kate Winslet te zeggen: de man kan wel een verhaal vertellen. In Wonder Wheel vertelt hij dat van Ginny, de vrouw van een niet-zo-charmante foorkramer, die verliefd wordt op een sexy (en veel jongere) strandwacht – een rol voor Justin Timberlake. Ze krijgt echter concurrentie als de dochter van haar man plots opduikt. Andere hoofdrollen zijn voor Jim Belushi en Juno Temple.

Wonder Wheel, vanaf 31 januari in de bioscoop.