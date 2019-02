Van ‘Avengers: Endgame’ tot ‘Toy Story 4’: deze trailers werden gelanceerd op de Super Bowl TK

04 februari 2019

11u00 0 Film Gisteren vond de Super Bowl plaats in Atlanta, de finale van het Amerikaanse footballseizoen. De sport is eigenlijk maar bijzaak, want de ogen van de hele wereld zijn voornamelijk gericht op de Gisteren vond de Super Bowl plaats in Atlanta, de finale van het Amerikaanse footballseizoen. De sport is eigenlijk maar bijzaak, want de ogen van de hele wereld zijn voornamelijk gericht op de halftime show , de leuke reclamespotjes én de nieuwe filmtrailers die tijdens het evenement gelanceerd worden. Van de nieuwe ‘Toy Story’ tot ‘Captain Marvel’: wij zetten alle nieuwe beelden op een rij.

Schermtijd tijdens de Super Bowl is peperduur: tegenwoordig betaal je maar liefst 5,2 miljoen dollar voor een spotje van 30 seconden. Maar voor de grote filmmaatschappijen is het die prijs meer dan waard: er kijken immers miljoenen mensen naar de show.

Avengers: Endgame

Verschijningsdatum: 24 april

Films van Marvel hebben doorgaans weinig hulp nodig in het promotiedepartement, maar de studio houdt haar fans ook graag tevreden. Daarom werd gisterenavond nog een trailer voor de opkomende Avengers-prent ‘Endgame’ gelanceerd. Die geeft eigenlijk weinig prijs over de grootse productie, maar we kunnen wel al zien dat het weer een indrukwekkend spektakel zal worden.

Captain Marvel

Verschijningsdatum: 6 maart

Onder het motto ‘eentje is geentje’ lanceerde Marvel gisteren nog een tweede trailer, voor ‘Captain Marvel’. Die verschijnt binnen een dikke maand in onze bioscoopzalen en toont het verhaal van vrouwelijke superheld - u raadt het al - Captain Marvel, gespeeld door Brie Larson. Volgens de geruchten zou zij vanaf nu de nieuwe leider van de Avengers worden. Wij zijn benieuwd!

Scary Stories To Tell In The Dark

Verschijningsdatum: november

Fans van Guillermo del Toro, of fans van horrorfilms in het algemeen, kijken reikhalzend uit naar het einde van het jaar, want dan verschijnt ‘Scary Stories To Tell In The Dark’. De film is gebaseerd op de gelijknamige kinderboeken van Alvin Schwartz, die aan de overkant van de oceaan erg populair zijn.

Toy Story 4

Verschijningsdatum: 26 juni

Wij kennen weinig mensen die géén fan zijn van Woody, Bo Peep en co. De wereld verheugt zich dan ook op het vierde deel van de ‘Toy Story’-franchise, die deze zomer in de bioscoop te zien zal zijn. Volgens Tom Hanks - de stem van Woody - wordt het alvast een erg emotionele film.

Hobbs & Shaw

Verschijningsdatum: augustus

Zolang er fans zijn van de ‘Fast & Furious’-franchise, blijft Universal er films aanbreien. Deze zomer hoopt de maatschappij de titel van zomerblockbuster weg te kapen met het intussen negende deel in de reeks. Al gaat het hier technisch gezien om een spin-off: geen Vin Diesel dit keer, maar wél Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Jason Statham en Idris Elba. De clash of the titans, zeg maar.

Alita: Battle Angel

Verschijningsdatum: 13 februari

Hoewel deze prent volgende week al in de zalen verschijnt, stuurde de productie op valreep nog een extra spot de wereld in tijdens de Super Bowl. Vermoedelijk omdat het wat specialere genre - het gaat hier om de verfilming van een manga - alle hulp kan gebruiken. Aan de beelden te zien heeft regisseur Robert Rodriguez echter zijn werk prima gedaan.

Us

Verschijningsdatum: 20 maart

Fans van horrorfilms kwamen op de Super Bowl goed aan hun trekken, want de tweede trailer van ‘Us’ werd gelanceerd. De film gaat over een gezin dat na een stresserende dag aan het strand terugkeert naar hun vakantiehuis en er op hun oprit vier gedaantes vinden die elkaars hand vasthouden. Het blijken hun (erg angstaanjagende) dubbelgangers te zijn. Huiveren verzekerd!

Wonder Park

Verschijningsdatum: 20 maart

Van horror naar tekenfilms: ‘Wonder Park’ vertelt het verhaal over een bijzonder pretpark waar de fantasie van een creatief meisje genaamd June tot leven komt. Amusant en geschikt voor alle leeftijden.

The Twilight Zone

De populaire CBS-serie van de jaren ‘80 krijgt een reboot. Wanneer die precies op het kleine scherm te zien zal zijn, is nog niet duidelijk, maar gisteren werd alvast een eerste teaser gelanceerd. Jordan Peele, een van de vaste gezichten van Comedy Central, wordt de presentator en zal de mysterieuze, buitenaardse en/of horrorverhalen aan elkaar praten.

The Handmaid’s Tale

De eerste twee seizoenen waren razend populair en critici zijn het er unaniem over eens dat ‘The Handmaid’s Tale’ een topserie is. Er wordt dan ook met spanning gewacht op het derde seizoen, dat vermoedelijk in mei van start gaat op Hulu. Benieuwd hoe het verhaal van June en de andere handmaids verder verloopt.

Hanna

Misschien herinner je je de film ‘Hanna’ uit 2011 nog, waarin Saoirse Ronan in de Finse wildernis leeft met haar vader (Eric Bana), een ex-CIA-agent. Hij traint haar voor een speciale missie en maakt van haar de perfecte huurmoordenaar. Dat verhaal wordt nu in een serie gegoten, die dezelfde naam zal krijgen.