Van An Swartenbroekx tot Jacques Vermeire: Kampioenencast ziet in absolute première hun nieuwe film en is razend enthousiast "Dit is échte cinema: een grote, dure, spectaculaire, grappige film. Een film!" Mark Coenegracht

De cast en regisseur Jan Verheyen kijkt voor het eerst naar de nieuwste Kampioenenfilm. Film Een échte film. Echte cinema. Groots, spectaculair, met romantische scènes, met humor en met Kampioenen-onzin. Zo omschrijven de acteurs van 'FC De Kampioenen' en hun regisseur Jan Verheyen hun nieuwste film 'FC De Kampioenen – Forever- die ze zopas in absolute première mochten zien. Wij waren erbij.

DDT is ‘back in bu-zi-nes’ en dat zal en mag Vlaanderen vanaf woensdag 20 december geweten hebben. Die woensdag gaat ‘FC De Kampioenen 3 – Forever’ in première voor het grote publiek. Er zijn vanaf woensdag 13 december wel al massaal ‘avant premières’ doorheen Vlaanderen. De hoofdrolspelers mochten echter nu al in absolute wereldpremière naar het resultaat gaan kijken van de acteerprestaties die ze de voorbije maanden op de set in Vlaanderen en in Zuid-Afrika hadden neergezet.

Ruim honderd minuten na de allereerste beelden, vanuit de fonkelnieuwe showroom van garage DDT, zagen we niks dan lachende en stralende gezichten van o.a. slechteriken van dienst Jacques Vermeire en Jaak Van Assche, van scenariste An Swartenbroekx en van good old Kampioenen als Loes Van Den heuvel, Johny Voners, Ann Tuts, Herman Verbruggen, Danni Heylen en Carry Goossens.

In een verrassend spel van evenwichten beleven alle Kampioenen elk hun avontuur in deze gelaagde derde Kampioenenfilm. Met humor, knipogen, veel cameo’s van bekende gezichten, wat stripverhaalmomenten, een mooi uitgewerkt romantisch hoogtepunt en een slotscène met hoog en waardig Kampioenengehalte.

De film heeft even tijd nodig om op snelheid te komen, maar presenteert zich dan op een schitterend dienbladje als perfect familie-entertainment. Met dank aan het verhaal: DDT is dus ‘back in business’ en slaagt er snel en sluw in om eigenaar te worden van FC De Kampioenen. Boma wordt buitenspel gezet en de Kampioenen worden vervangen door een nieuw team van jonge, getalenteerde spelers. Die worden overigens niet getraind door gelegenheidscoach Johan Boskamp, zoals eerder werd aangekondigd maar omwille van medische redenen moest afhaken, maar door super-invaller Jean-Marie De Decker. De Kampioenen zitten in zak en as, willen hun ploeg weer in handen krijgen en sluiten in grote nood een onmogelijke deal met erfvijand DDT: ze moeten ervoor voetballen. Wie wint mag zijn ploeg ‘FC De Kampioenen’ blijven heten.

De Kampioenen beseffen dat ze kansloos zijn tegen het DDT-team en gaan op zoek naar versterking in Babacouta, een dorp in Afrika, waar Pol ook nog heeft gewerkt voor Artsen Zonder Grenzen. Een bewogen reis met niks dan hindernissen uiteraard, waarbij ze o.a. worden geconfronteerd met de halve dierentuin van Antwerpen. Vinden de Kampioenen versterking en winnen ze de match die beslist over hun voortbestaan?

Overdonderd

Johny Voners is na afloop van zijn ‘wereldpremière’ haast idyllisch over de Kampioenenfilm. "Ik vind het een échte film. Dat is heel simpel uitgedrukt, maar, dit is echt cinema. Ik ben zeer tevreden. Dat heeft niks te maken met mijn rol, maar ik ben serieus overdonderd. Ik ben niet echt een grote lacher, maar ik heb hier wel veel gelachen. En meer dan je van mij zou verwachten. Waarom het publiek moet gaan kijken? Dat kan ik niet in lange volzinnen zeggen. Gewoon omdat het verdomme échte cinema is."

Tien euro waard

"Ja, nu je het vraagt, de chocomelk smaakte anders in Zuid-Afrika. De context was anders, die smaak was anders. Ik heb daar echt hard moeten werken als het chocomelktijd was", lacht Herman Verbruggen. "Neen, ernstig, ik vond het heel moeilijk om naar mezelf te kijken. Mijn grootste zorg was of het de moeite waard is om tien euro te betalen om naar deze film te gaan kijken. Ik kan nu met zekerheid zeggen dat het inderdaad zijn tien euro waard zal zijn. Dat zeker. Deze Kampioenenfilm is zijn geld waard. Het is zonder meer de beste film die de Kampioenen gemaakt heeft. Grote kunst ook van An en haar kornuiten om alle personages zo goed in deze film te laten evolueren."

Familiefilm

Carry Goossens, die in 1993 aan het einde van de vierde tv-reeks van ‘FC De Kampioenen’ door Xavier werd weggetoverd (een slotscène die later werd vervangen door een meer realistisch slot waarbij de trainer naar Tenerife vertrok), is in de wolken met de derde Kampioenenfilm. "Het is vooral een geestige film, maar er zijn ook echt gevoelige momenten, wat ik erg apprecieer. En vooral, het is echt grote cinema. Daarvoor moeten alle fans zeker komen kijken. Het is uiteraard vooral ook een familiefilm, ontspanning voor jong en oud."

Carry beleefde naast veel plezier ook minder leuke momenten tijdens de opnames in Afrika. "Ik heb beetje pech gehad, ja", lacht hij. "Er is een belangrijke scène die ’s nachts moest ingeblikt worden. Met vuur enzo. En ik was doodziek met diarree, koorts, noem maar op. Verschrikkelijk en hard. Maar in de film is er niks van te zien, zo heb ik nu vastgesteld."

Voor Carry is de derde film ook meteen zijn laatste Kampioenen-avontuur. "Ik heb aan scenariste An Swartenbroekx gevraagd om mijn verhaal zo te schrijven dat Oscar er straks niet meer bij zal zijn. Wie wil weten wat er met mij gebeurt moet komen kijken."

Hittegolf in Eeklo

"Ik denk dat het qua avonturenfilm zonder meer de beste film is sinds de start van de Kampioenen. Met alles erop en eraan. Prachtige beelden, goeie muziek, straffe effecten en een spectaculaire apotheose. Een film voor het grote publiek", licht Jacques Vermeire toe. "Neen, ik heb niet met mijn eigen gelachen. Wel met de anderen (lacht). Maar het is en blijft wel hard werken. De scènes in mijn garage in Eeklo zijn ingeblikt tijdens een hittegolf. Het was hier toen heter dan in Zuid-Afrika waar iedereen het naar verluidt behoorlijk koud heeft gehad."

Opgelucht

"Awel, ik ben op dit moment een fiere An Swartenbroekx. Het is toch een beetje de geboorte van een kindje. Ik vond het ongelooflijk spannend om te ervaren wat mijn collega’s van de film zouden vinden. Ik weet nu dat ik opgelucht mag zijn. De mooiste commentaren zijn toch dat we veertien personages op honderd minuten allemaal een verhaallijn hebben kunnen geven, met een begin, een midden en een slot. Als je naar buiten gaat heb je ook niet het gevoel dat deze of gene Kampioen de hoofdrol had. Da’s leuk voor alle fans. Ben je fan van Carmen, dan kom je aan je trekken. Net zoals dat het geval is voor Markske, Doortje, Boma, noem maar op. Iedereen komt aan bod. Ik hoop dan ook dat heel Vlaanderen straks gaat komen kijken want dit is een echte film. Groots, avontuurlijk, echte cinema."

Spitsroeden lopen

Regisseur Jan Verheyen was duidelijk een opgeluchte man nadat zijn ‘cast’ de wereldpremière van ‘FC De Kampioenen 3 – Forever’ met applaus had afgewerkt. "Zo’n visie voor cast en crew is altijd een bijzonder moment. Je maakt als regisseur na de opnames een reeks keuzes die zij nog niet kennen. Een zin die de film niet haalt, een scène die wordt weggegooid. Acteurs kijken in eerste instantie naar zichzelf. Het is dus vaak spitsroeden lopen. En dat heb ik nu nog niet gehoord. Het was en is de film die we in gedachten hadden. Ik ben trots dat het ongelooflijk goed vooruitgaat, het er geweldig uitziet en dat dat Afrika-gevoel een dimensie toevoegt. Ik ben echt wel erg tevreden."

"Eerlijk, deze film is échte cinema. Ik heb de laatste dingen veel dingen in de bioscoop gezien die niet meer zijn dan veredelde afleveringen zijn van wat ook op televisie bestaat. Dit is cinema. Dit is een grote, dure, spectaculaire, grappige film. Film op groot scherm en die daar overeind blijft."