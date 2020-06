Exclusief voor abonnees Van Adil & Bilall tot Veerle Baetens: Vlaamse acteurs en regisseurs promoten heropening cinema met reclamespot “Het is zwaar geweest, maar we staan er terug.” Jolien Boeckx

09 juni 2020

21u37 0 Film De filmsector kan terug ademhalen. Opnames mogen hervatten mits de veiligheidsmaatregelen nageleefd worden, en de bioscopen heropenen op 1 juli. “Tijd om een positief signaal uit te sturen na al het negativisme uit onze sector - terecht weliswaar”, dacht Jan Verheyen. Twee dagen lang verzamelde de regisseur het kruim van onze Vlaamse acteurs en regisseurs in Kinepolis Antwerpen om een reclamespot in te blikken. “We staan er terug en heten iedereen welkom in ons mooie filmland.”

“Het is heel lastig geweest voor onze sector, we hebben veel verlies geleden. Maar na al het - terechte - geklaag vond ik het tijd om een positief signaal uit te sturen. We staan er terug. Ik beschouw de heropening van de cinema op 1 juli als een symbolische nieuwe start, en vandaar deze reclamespot”, legt regisseur Jan Verheyen (57) uit. Het was gisteren en vandaag zijn eerste filmervaring na bijna drie maanden stil te liggen. “Alleen al de cateringtafel terug zien staan, vind ik feest (lacht). Maar wat ik nu al merk, en we staan hier op een zeer kleine set, is dat het niet zo gemakkelijk is om die maatregelen na te leven. Je staat al snel met iemand achter je, links en rechts naast je op één monitor te kijken. Ik ben zeer benieuwd hoe de grote sets daarmee gaan omgaan binnenkort.” Zelf staat hij deze zomer niet op een set. Nog voor de coronacrisis uitbrak, was ‘Red Sandra’, de film die hij samen met zijn vrouw Lien Willaert maakte, ingeblikt. “Al een geluk. De release blijft daardoor voorlopig gepland staan op 28 oktober. Qua schade is het bij mij nog overzichtelijk. Ik heb enkel wat tv-pannels en lezingen mislopen. Nu schrijf ik intussen aan een nieuw project en sleutel ik verder aan het scenario van ‘Happening’, een film over de brand in de winkel Innovation in Brussel van 1967. Die opnames starten begin 2022.”

Regisseursduo Adil El Arbi (31) en Bilall Fallah (34)

“Godzijdank is ‘Bad Boys For Life’ uitgekomen vòòr de coronacrisis uitbrak”, klinkt het dankbaar. Mede door corona is hun Hollywooddebuut momenteel de best verkochte film wereldwijd. “Voorlopig staan we op nummer 1 ja en daar zijn we heel blij mee. Toch voelt het een beetje alsof je de wereldbeker wint, maar er was slechts één ploeg om te spelen”, lacht Bilall. “’Bad Boys For Life’ is sneller on demand uitgekomen dan verwacht omdat de cinema’s sloten. Maar het aantal kijkcijfers is meer dan behaald. En nu keert de film terug bij de heropening van de bioscopen, fantastisch”, zegt Adil. Uiteindelijk bracht de blockbuster wereldwijd meer dan 400 miljoen dollar op. De lockdown bleek voor het gouden duo een drukke tijd aan videomeetings met de filmindustrie in Hollywood. “Onder meer Jamie Foxx en Adam Sandler hebben ons gecontacteerd om samen te werken. Vlak voor de lockdown waren we nog in Hollywood en hebben we ze ontmoet. Met Marvel, DC, Sony, Paramount, Warner Bros. zijn we ook het aan het praten over welke projecten we nu willen doen. ‘Bad Boys 4' en ‘Beverly Hills Cop 4' liggen al vast, maar de planning nog niet. Voor de zomer zouden we het eerste scenario krijgen en dan is het afwachten wanneer we terug richting Hollywood vertrekken. Àls we mogen door corona.” Volgende maand regisseren Adil & Bilall de eerste twee afleveringen van de VIER-serie ‘Grond’. “Het zal anders zijn om te werken met mondmaskers en zo. Maar moeilijk gaat ook.”

Ook nog Koen De Bouw, Ben Segers, Veerle Baetens, Felix Van Groeningen, Erik Van Looy, Stijn Coninx, Joke Devynck, Hilde Van Mieghem en Victor Polster vertellen over hun ervaringen van de coronacrisis in de filmsector.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen