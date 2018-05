Valse castingagent voor Roskam-film probeert actrices uit de kleren te krijgen BS

Bron: Eigen berichtgeving 0 Film Een vermoedelijke oplichter profileert zich als castingagent voor de nieuwe film van Michaël R. Roskam over Sylvia Kristel, vooral bekend van de erotische Emmanuelle-films. Zoiets ligt gevoelig in deze post-#metoo-tijden. "Het enige wat we kunnen doen, is actrices waarschuwen", zegt Roskam.

Het productiehuis achter de nieuwe film van Michaël R. Roskam over het leven van Emmanuelle-actrice Sylvia Kristel heeft deze middag op haar Facebookpagina een waarschuwing geplaatst: een man geeft zich uit als castingagent en contacteert actrices, maar heeft niets te maken met de productie van Roskam en Savage Film.

Het is onduidelijk of er ook actrices zijn ingegaan op het voorstel en daarbij op grensoverschrijdend gedrag zijn gestoten, maar het lijkt erop dat het productiehuis en de regisseur dat risico liever niet nemen sinds de #metoo-schandalen. "Het is een kwestie die gevoelig ligt en het enige wat we kunnen doen, is actrices waarschuwen", zegt regisseur Roskam.

De verfilming van het leven van Sylvia Kristel is gepland voor 2019. Auteur Dimitri Verhulst, onder andere bekend van 'De helaasheid der dingen', zal voor het scenario zorgen. De hoofdrol wordt vertolkt door de Nederlandse Sylvia Hoeks, die vorig jaar te zien was in Blade Runner 2049.