Val Kilmer blikt terug op ‘Top Gun’: “Tom Cruise had maar één doel: de grootste actieheld ooit worden”

23 april 2020

20u33

Bron: Daily Beast 0 Film De film waarmee Val Kilmer (60) wereldberoemd werd? Dat is ongetwijfeld ‘Top Gun’. Hoewel Val eerst helemaal geen zin had om mee te spelen, amuseerde hij zich op de set wél rot. Tegenspeler Tom Cruise (57) pakte de zaken iets professioneler aan.

In z'n memoires, ‘I’m Your Huckleberry’, vertelt Val Kilmer uitgebreid over z'n tijd op de set van ‘Top Gun’. Hoewel hij oorspronkelijk niet geïnteresseerd was in de rol, zegde hij na een positieve auditie toch toe. En hij maakte veel plezier op de set, schrijft de acteur. “We waren de ‘party boys’. Elke nacht doken we in het nachtleven van San Diego”, klinkt het. Het leverde hen soms ook problemen met de arm der wet op. Toen ze op een avond een leeg kruispunt passeerden, kon Val - chauffeur en de enige nuchtere van het gezelschap - het niet laten om cirkels te draaien met de auto. Helaas belandde hij vlak naast een politiewagen. “Waar brandt het jongens? Rijbewijs en inschrijving", klonk het streng. Val antwoordde: “Het brandt bij m'n producent. Het is mijn fout, maar we zijn veertig minuten laat voor de opnames van een film die we hier draaien: ‘Top Gun’.” De agent kende de film: “Mijn broer is piloot.” Hij liet hen zonder problemen gaan.

Tom Cruise ging niet mee feesten, schrijft Val. “Vanaf dag een was hij enorm gefocust op één doel: de grootste actieheld ooit worden. Heel de nacht bleef hij op om z’n teksten te leren, elk vrij moment oefende hij z'n stunts. Zijn toewijding was bewonderenswaardig. En wat nog meer bewonderenswaardig is, is dat hij z'n doel bereikte”, zegt Val. “Tom is een kameraad die ik respecteer en bewonder, al komen we van totaal andere planeten.” Toch probeerde Val om Tom af en toe uit z'n tent te lokken. “Mijn favoriete moment tussen ons, is een klein grapje dat ik uithaalde. Ik gaf hem een extreem dure fles champagne, maar ik plaatste het in het midden van een reusachtig veld. Ik liet hem een soort van schattenjacht volgen om de fles te vinden. Ik verstopte me achter een paal en zag hoe hij het gigantische krat op z'n motor probeerde te hijsen. Hij heeft me daar nooit voor bedankt. Ik dacht dat het het ijs zou breken, maar ik denk dat het ijs net was wat hij nodig had.”

