Vakantie gepland? Deze bekende filmlocaties kan je gewoon boeken via Airbnb

20 oktober 2019

12u00 0 Film Je ziet ze tegenwoordig overal: wel héél bekende optrekjes die zomaar voor het rapen liggen op Booking.com of Airbnb. Van Barbie’s droomhuis tot de griezelige gangen van ‘The Addams Family’... Op deze beroemde filmlocaties kan je zelf logeren na een paar muisklikken - mits je het nodige budget op zak hebt.

Barbie’s droomhuis

Is roze jouw lievelingskleur en ben je fan van Barbie? Dan is een overnachting in dit Barbiehuis wellicht iets voor jou. Airbnb biedt een exclusief verblijf aan in een levensechte replica van het beroemde poppenhuis. Het zwembad, de cinema en de fitnessruimte zijn slechts enkele troeven van het roze stulpje in Malibu.

Logeren in het wereldberoemde ‘dreamhouse’ van Barbie. Het is een kinderdroom van velen die nu ook werkelijkheid kan worden. Geïnteresseerden kunnen op 23 oktober, om 20 uur onze tijd, hun kans wagen om een verblijf van twee nachten, van 27 tot 29 oktober, te boeken via de website van Airbnb.

In ruil voor 60 dollar per nacht (omgerekend zo’n 53,92 euro) kun je met drie vrienden in het Barbiehuis logeren. Meer info vind je hier.

Het huis van Iron Man uit ‘Avengers: Endgame’

“I love you 3000", dat zullen de eigenaars van deze chalet in Fairburn, Georgia, hebben gedacht toen de gebroeders Russo kwamen vragen of ze er scènes voor hun nieuwste film mochten opnemen. De uitbaters zagen hun inkomsten natuurlijk lijnrecht naar omhoog gaan sinds de release van de film. Ze maken er op hun Airbnb-pagina dan ook gretig reclame voor dat dit “dé iconische chalet van Tony Stark is, waar hij woonde met zijn gezin, en waar buiten ook de begrafenisscène werd opgenomen”. Hun prijs is verdubbeld sinds de Avengers hun domein zo gegeerd maakten.

De chalet telt drie slaapkamers, drie badkamers en heeft voldoende plaats voor zes gasten in totaal. Bezoekers kunnen genieten van het zeer nabijgelegen meertje, maar worden wel gewaarschuwd voor de wilde dieren. “Hier in de buurt werden al coyotes, wilde kalkoenen, slangen en grote spinnen gezien - je bent immers in het bos.” De ruimte is ook niet toegankelijk voor personen die geen trappen kunnen beklimmen. Wie graag een wild Avengers-feestje wil organiseren, is er echter aan voor de moeite, want feestjes geven en veel lawaai maken is er verboden.

Voor een pittig prijskaartje van 707 euro per nacht kan je een verblijf in het huis van Tony Stark boeken. Daar komen nog wel zo’n 100 euro per nacht aan servicekosten bij. Meer foto’s én informatie vind je hier.

Het huis van Bella en haar vader uit ‘Twilight’

Ben je een grote ‘Twilight’-fan en heb je altijd al eens in de schoenen van hoofdpersonage Bella Swan willen staan? Dat kan, want haar huis staat te huur op Airbnb. Leuk weetje: in de film werd niét alleen de buitenkant van het huis gebruikt. Vele scènes uit de film werden ook in het huis opgenomen.

Als je wil kan je dus in het échte bed van Bella (gespeeld door Kristen Stewart, nvdr.) slapen. Of er dan ‘s nachts ook een knappe vampier door het raam komt kruipen om naar je te staren, kunnen we niet garanderen...

Het pand kan je huren voor 330 dollar per nacht (zo’n 296 euro). Het bevindt zich helaas niet in het dorpje Forks, dat de locatie van het huis vormt in het verhaal, maar wel in Saint Helens, Oregon. Er zijn vijf slaapkamers, een grote badkamer en een kleine badkamer. In totaal is er plaats voor maar liefst tien gasten. Bovendien is er draadloos internet, parking en een open haard. De eigenaars van het huis zijn zogenaamde ‘superhosts’ op Airbnb, wat betekent dat gasten die het verblijf al hebben uitgetest hen zeer positief beoordelen. Meer foto’s en informatie vind je hier.

De échte Downton Abbey

Highclere Castle, waar Downton Abbey is opgenomen, verwelkomt binnenkort heel even niet alleen maar gasten uit de aristocratie. Twee ‘normale’ fans van de Britse serie krijgen namelijk de kans om via Airbnb exclusief één nachtje in het beroemde kasteel te overnachten.

De speciale actie is ter ere van de première van de film ‘Downton Abbey’. Fans kunnen zich vanaf 1 oktober aanmelden, op 26 november kunnen twee gelukkige winnaars dan hun intrek nemen in een van de grote vertrekken en suite met badkamer en uitzicht over het landgoed.

De bezoekers worden door het personeel van de graaf en gravin van Carnarvon, de eigenaren van het slot, in de watten gelegd, zoals het echte gasten op Highclere Castle betaamt. Ze krijgen onder meer een uitgebreid diner in de eetzaal, mogen koffie drinken in de bibliotheek en krijgen een private rondleiding over het terrein.

Er hangen wel wat restricties aan de actie. Zo krijgen de gasten strikt één butler per persoon toegewezen, mogen er geen huisdieren mee (want er zijn al negen vriendelijke honden op het terrein aanwezig) en moet roddelen beperkt blijven tot de kelder van het kasteel, waar in de serie het personeel werkt. Meer info vind je hier.

Logeren bij The Addams Family

Voor wie de Halloweenpret echt niet op kan, heeft Booking.com de ideale verblijfplaats. Naar aanleiding van de nieuwe animatiefilm rond de zotte bende heeft de website een appartement in Brooklyn, New York, volledig omgetoverd tot het huis van de spookachtige familie.

Er is slechts één voorwaarde: boeken kan enkel voor de periode van 29 oktober tot 1 november. Een reservatie plaatsen kan vanaf 28 oktober, dus als je écht wil gaan, moet je er snel bij zijn. In het huis vinden we de woonkamer waarin ouders Gomez en Morticia normaal gezien voor het vuur zitten, maar ook de slaapkamers van Pugsley en Wednesday. “Het 19de-eeuwse herenhuis heeft drie slaapkamers en alle macabere elementen die ‘The Addams Family’ al decennialang zo populair maken”, klinkt het op Booking.com. “Het ligt in het historische Clinton Hill, Brooklyn. Gasten kunnen in Pugsley’s kamer aan machines sleutelen en in de woonkamer met Wednesday’s onthoofde pop spelen en zelfs voor Morticia’s vleesetende planten zorgen.”

Aan dat alles hangt verrassend genoeg geen even griezelig prijskaartje vast. Voor 92 euro (101 dollar) per nacht kan je er een verblijf vastleggen. Meer foto’s en info vind je hier.

Shoshanna’s kunstige appartement in ‘Girls’

Voor 182 euro per nacht kan je één van de girls uit ‘Girls’ zijn in het appartement van personage Shoshanna. Je moet er wel iets verder voor willen reizen, want deze kunstige constructie bevindt zich in Tokyo. Het appartement heeft twee slaapkamers en er kunnen maximaal vier personen tegelijk verblijven. De kamers in het complex zijn ontworpen door architecten Shusaku Arakawa en Madeline Gins. Ze hebben de bedoeling om bewoners hun routine te doen aanpassen. De bijzondere vormen en structuren moeten aanmoedigen om niet te lang op één plaats te blijven. De vloer ligt er bijvoorbeeld niet overal op dezelfde hoogte, en de lichtschakelaars zitten in elke kamer op een andere plaats.

Victoriaanse vakantie met Sherlock

Voor 426 euro per nacht kan je je een echte detective wanen in het midden van Wales. De Victoriaanse villa uit 1860 werd gebruikt in de BBC-reeks ‘Sherlock’, met Benedict Cumberbatch en Martin Freeman. Meer bepaald in de aflevering ‘A Scandal In Belgravia’, doet het dienst als de woning van dominatrix Irene Adler. Er kunnen groepen van maximaal tien man overnachten, maar vrijgezellenfeestjes zijn er helaas niet toegestaan.