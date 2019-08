Vagebond uit nieuwe ‘Lady And The Tramp’ was een échte zwerfhond MVO

28 augustus 2019

21u13 0 Film Op 12 november gaat ‘Lady And The Tramp’, de nieuwste live action-film van Disney, in première op de al even nieuwe streamingdienst Disney+. Een leuk weetje over de hondjes in de hoofdrol: de vagebond was ooit een echte zwerver.

De twee jaar oude Terriër-mix genaamd Monte werd opgevangen in een asiel te Arizona, voor hij de ster van een grote Hollywoodproductie werd. Niet zomaar een asiel, maar net zoals in de film ging het om een instelling waar honden werden ingeslapen als ze er te lang verbleven.

Gelukkig bleef Monte van dat trieste lot bespaard. Hij werd gered door dierenwelzijnsorganisatie HALO Animal Rescue. “We hadden al snel door dat hij een voorbeeldige huishond zou worden”, klinkt het daar. “Hij was heel vriendelijk tegen bezoekers en raakte snel gehecht aan ons personeel. Bovendien ging hij braaf zitten als we hem dat vroegen, en liep hij braaf aan de leiband. Opmerkelijk voor een dier dat op straat is opgegroeid.”

Mark Forbes, de dierentrainer die voor de hoofdrol in ‘Lady And The Tramp’ moest zorgen, trok langs verschillende Amerikaanse asielen, op zoek naar een échte vagebond. “Monte was perfect”, meent hij. “Ik wist meteen dat hij onze ster was.”

De stem van ‘Tramp’ Monte zal worden ingesproken door Justin Theroux. Zijn viervoetige tegenspeelster is een Amerikaanse cockerspaniël.