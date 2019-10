VAF kent 482.500 euro steun toe aan film over het leven van bokser Ismail Abdoul Redactie

15 oktober 2019

21u03 0 Film Het VAF heeft 482.500 euro steun toegekend aan de film ‘Cool Abdoul’. Dat is steun die de film goed kan gebruiken, want de prent kent een hoog budget. “We werken met een budget van om en bij de twee miljoen euro, want mooi is voor een Vlaamse film”, vertelt producent Peter De Maegd.

‘Cool Abdoul’ gaat over de woelige periode van Gentenaar Ismail Abdoul aan het begin van zijn carrière. Abdoul stootte toen door naar de top van de Belgische bokswereld, maar tegelijkertijd dreigden zijn problemen met het gerecht zijn ondergang te worden. In september 2000 werd Ismail door een interventieteam van de toenmalige rijkswacht op spectaculaire wijze klemgereden op de autosnelweg en opgepakt. Hij zou twee maanden in de cel zitten op verdenking van een overval op het Gentse Casino Royal Seven. Hij kreeg daarvoor de vrijspraak, maar bleef wel lang in het vizier van de speurders. ‘Cool Abdoul’ wordt de debuutfilm van regisseur Jonas Baeckeland.

Oorspronkelijk zou de film al in 2019 in de zalen komen, maar dat werd verschoven naar 2020. “We starten begin volgend jaar met de opnames en de film zou eind volgend jaar in de zalen moeten komen,” aldus producent Peter De Maegd. De hoofdacteurs liggen wel al vast. Nabil Mallat zal Ismail Abdoul spelen. De vriendin van Cool Abdoul wordt dan weer gespeeld door Lynn Van Royen.