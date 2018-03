Urbanus-animatiefilm in de maak: 'De Vuilnisheld' Knotsgekke Urbanus-figuren uit Tollembeek volgend jaar op grote scherm SD

29 maart 2018

20u59

Bron: Kinepolis 0 Film 'De Vuilnisheld', dat wordt de titel van de eerste tekenfilm van en met Urbanus. De film verschijnt pas volgend jaar in de filmzalen maar deze week worden de stemmen al opgenomen. Naast Urbanus krijgen we onder meer acteurs Sven De Ridder en Frances Lefebure te horen.

'De Vuilnisheld' wordt een zotte animatiefilm voor jong en oud die zich afspeelt in het van de pot gerukte Urbanus-universum van Tollembeek. In de animatiefilm sluiten de volwassenen van Tollembeek een lucratieve deal met een schimmige Rus. Igor mag gevaarlijk afval komen storten in Tollembeek gedurende een jaar en de inwoners zullen hiervoor grof betaald worden. Urbanus ziet hierin dé kans om een joekel van een verlovingsring te kopen om te kunnen trouwen met Juf Pussy. Maar uiteraard loopt alles in het honderd en de kinderen komen in opstand tegen het plan van de volwassenen.

Net zoals de strips, is de film een mix van ondeugende humor en kwajongensstreken. Stemmenregisseur Vincent Bal bracht een mooie cast bijeen: Urbain Servranckx als Urbanus, Ben Segers als de hond Nabuko Donosor, Sven De Ridder als bromvlieg Amedee, Frances Lefebure als Juf Pussy, Sien Eggers als moeder Eufrazie, Ron Cornet als vader Cesar, Ludo Hellinx als Jef Patat, Pieter Embrechts en Dimitri Leue als wijkagenten René en Modest, Koen Van Impe als Meneer Pastoor, Tom Van Dyck als Dokter Schrikmerg, Tuur Verelst, Thijs Antonneau en Wout Verstappen als schoolvriendjes Dikke Herman, Botswana en Pinnekeshaar, Mark Verstraete als Meester Kweepeer en Anke Helsen als Madam Pif.

Samen met het Gallische dorp van Asterix, is Tollembeek het bekendste dorp uit onze stripgeschiedenis. Volgend jaar vieren de Tollembekenaars, samen met hun bedenkers Willy Linthout en Urbanus, hun 35ste verjaardag. Sinds de publicatie van het eerste album 'Het Fritkotmysterie' eind 1983, tekenden en bedachten Willy Linthout en Urbain Servranckx meer dan 175 absurde verhalen met de zotte figuurtjes uit Tollembeek. Meerdere generaties fans groeiden op met de ondeugende strips, waarvan bijna 10 miljoen exemplaren werden verkocht. Het scenario van 'De Vuilnisheld' is een origineel verhaal, geschreven door Urbain Servranckx en Jimmy Simons.

'De Vuilnisheld' verschijnt op 27 februari 2019 in de bioscoopzalen.